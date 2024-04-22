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工總24日改選 內定潘俊榮接理事長

聯合報／ 記者謝柏宏／台北報導

工總將於廿四日舉行會員代表大會選任新理事長、副理事長及常務理監事，工總監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮已被推舉為新任理事長候選人，其中，理監事名單為八十名，有廿一位新面孔。

據了解，潘俊榮接新理事長前提出兩大前提，一是團結共事，具體規畫將副理事長從三位變五位；二是世代交替，代表人為副理事長候選人侯傑騰，其餘廿一位新理事名單的新生代還包括台泥董座張安平姪子、嘉泥董事長張剛綸，豐興鋼董座林明儒之子林才翔，現任常務理事苗豐盛之女苗華山及現任常務理事何語之子何明原等人。

工總理事長苗豐強去年九月以個人因素為由表達無意續任，並極力說服潘俊榮接下理事長。工總日前召開理監事會時已決議通過，推舉潘俊榮為新任理事長候選人、常務理事苗豐盛為新任監事會召集人候選人。

據了解，工總本屆副理事長增至五位，由於現任副理事長林明儒無意續任，在另兩位副理事長何壽川及詹正田之外，現任常務理事陳進財、現任理事侯傑騰、新任理事秦榮華都將被提名為新任副理事長候選人。

其中侯傑騰現任東和鋼鐵董事長，為東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄的兒子，侯貞雄曾任工總理事長。此外，工總理事、康舒科技董事長許介立是金仁寶集團董事長許勝雄的兒子，許勝雄也當過工總理事長；工總監事林嘉宏、台玻平板事業部兼任大陸事業部營運長是台玻集團董事長林伯豐兒子，林伯豐現任三三會理事長。此外，工信總經理江啟靖為現任常務理事，他也會是新生代的熱門人選。

台玻 總監

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