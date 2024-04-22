綠色行動力論壇5月2日登場／鄭文燦：官產合作 推進淨零

行政院副院長鄭文燦表示，「2050淨零轉型」已是全世界共同目標，為達成此目標需要大家共同努力，希望透過政府部門帶頭示範，並與民間產業共同對話及合作，讓台灣早日實現淨零轉型。

經濟日報與永豐銀行將於5月2日共同主辦「2024綠色行動力論壇—綠電碳中和 企業永續大作戰」，鄭文燦屆時將出席致詞。

鄭文燦在去年出席「2023綠色行動力論壇—驅動轉型綠色供應鏈」時表示，政府已訂定2025年再生能源裝置容量需達29GW（百萬瓩）的政策目標，其中太陽能光電系統占20GW，再生能源領域相當廣泛，除了太陽能外，風力發電也占相當大比例，未來將會逐步提高，尤其離岸風電目前已到第三階段區塊開發招標階段。

鄭文燦提到，未來，透過離岸風電國產化，以及水下基礎工程至風機的系統整合，再到營運、融資等，將形成風電產業的生態系，成為台灣另一項值得發展的產業領域。但是不同再生能源領域需要成熟的技術及系統營運，所幸台灣擁有良好的工業條件，相信綠能產業將能成為台灣邁向永續發展的契機，形成龐大的產業鏈。

歐盟自去年起進入實施前二年過渡期的「碳邊境調整機制」（CBAM），未來各國將面臨計算產品碳含量，我國產業也不例外，以傳統產業螺絲為例，約有15至20%外銷歐盟，將納入CBAM管制範圍。

鄭文燦說，產品碳含量未來分為直接碳排及間接碳排計算，直接碳排是指生產製程或化石燃料使用的碳排，間接碳排則是所使用電力所造成的碳排，也就是電力排碳係數，目前台灣電力排碳係數略高於日韓兩國，因此我國將來會面臨碳競爭力的挑戰。

鄭文燦強調，雖然政府已上修2030年減碳目標，並公布「2050淨零排放」的政策目標，但重點是如何從現在走到未來，而未來的發展往往取決於現在，因此如何走得穩、走得好及走得遠，才是政府最重要的目標，要讓台灣的淨零轉型在國家、產業及社區中均能落實。

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