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點子農場／在胡適紀念館思考人文價值…

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

中研院和朋友們開會，大家的話題聚焦在科技的人文思考。我們希望能一起倡議「以人為中心的科技運用」，為台灣未來發展AI和量子及各種科技探路。

我分享了一些胡適的故事，建議大家一起來思考中研院的人文DNA。中研院創辦於1928年，那時候並沒有太多科技可研究，胡適在1957年接任院長，他倡議自由主義，到今天仍是全球學術界的重要價值。

可能是覺得我對胡適太感興趣，朋友建議我到胡適紀念館看看。胡適只當了四年的中研院長，今天卻在中研院擁有自己的紀念館。

依朋友的建議到胡適紀念館逛了逛，館裡的導覽人員帶我參觀胡適故居，從1962年他過世之後就被完善保留到現在。這裡曾經是胡適的辦公室和住所，擔任院長那四年，他幾乎24小時都生活在這裡。漫步在其間，覺得自己像是走進了時光隧道，這位當年和陳獨秀一起啟動中國現代化思想的旗手，把他對中西文化的態度投影在這裡的一草一木。

胡適紀念館有種不合時宜又獨特的氣質，像個理想中的知識分子，貴氣清高。

做為一個說中文的知識份子，他站在關鍵的歷史轉折點上。從小讀四書五經，卻是個在西方世界影響巨大的洋博士。批判中國的道統，用美國自由主義的靈魂重塑中國知識分子的形象。他說知識分子要以社會國家的是非為是非，國家不屬於任何政黨和領導人。

幹了四年的中研院長，胡適看來在100年後還會是中國知識分子的膜拜對象，那時候他在中國和全世界的地位應該不會輸給孔子。後全球化時代，東西方的思想將會更激烈的碰撞與融合。孔子只能周遊列國，不像胡適可以出洋留美讀博士。

胡適看來已經遠離了時代，這麼多年過去，台灣和中國的思想現代化顯然還有很長的路要走。也許以下這幾本談胡適的書可以讓我們重新思考人文的價值：

《容忍與自由：打開胡適思想世界的第一扇窗》：胡適在1917年返回中國，他一度主張不談政治。不過，當胡適在1919年6月接替《每週評論》的編務之後，他再也無法避免談政治。因此，他決定就若干基本的問題，特別是針對當時思想界的流行風潮，痛下針砭，從此拉開了論政的序幕。這本書是一個知識分子論政的忠實紀錄，也可以看見百年來中國與台灣的人文思想脈絡。

《胡適的頓挫：自由與威權衝撞下的政治抉擇》：政治世界裡，胡適總被評價是一名軟弱的人物。相較於殷海光、雷震等人公開反對威權政府的態度，胡適總是選擇妥協。探究胡適的性格，必須深入了解他背後的歷史情境，探討其真正抉擇和思想脈絡的核心。胡適的從政生涯，看似遠離風險，但他從未改變的是他身為自由主義者的堅持與情操。這本書裡，胡適說：在國家興亡之前，選擇容忍；在民主憲政之前，不能妥協。

《面對獨裁：胡適與殷海光的兩種態度》：以30萬字解析胡適和殷海光兩代自由主義者的論點。1949年，胡適奉蔣介石之命赴美，在個人生活與政局激盪的交迫下，胡適與蔣介石發展出深層的結構關係。殷海光反而在1949年離開黨報《中央日報》主筆工作，斬斷與蔣介石政權所有臍帶關係。這本書除了比較胡適和殷海光，也在問：台灣民主運動該何去何從？

中研院 紀念館

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