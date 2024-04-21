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智慧經營／永豐投顧總座李學詩永續投資 拚當市場先驅

經濟日報／ 周克威
永豐投顧總經理李學詩 （本報系資料庫）
永豐投顧總經理李學詩 （本報系資料庫）

ESG永續投資成為市場投資大趨勢之際，在國內領先跨入該領域的永豐投顧總經理李學詩表示，目前的理念與使命，就是順應ESG未來趨勢，並透過資本力量來創造足以改變過往投資邏輯的影響力，再加上數位轉型，帶領永豐投顧力拚坐穩台股市場先驅者的寶座。

建置評鑑系統

永豐投顧是國內證券界中，少數在2020年之前，就投入大量人力、物力、財力，進入永續投資領域的業者；李學詩說，若不是金控、證券母公司不計損益的全力支持，一般的業者根本無法支撐到現在，雖說許多投資人對永續投資的觀念並未完全建立，不過，在主管機關逐步加大對永續投資的政策支持下，國內相關市場有望進入蓬勃成長期。

李學詩解釋，在經營市場的影響力方面，永豐投顧2020年建置台灣首套以國際標準SASB為核心的SinoPac+企業永續評鑑系統，並委請資誠永續發展公司（PwC）諮詢SASB方法論，每年7月起定期展開新一年度評鑑更新；截至去年底為止，出具永續報告的上市櫃公司家數已來到500家，雖然每一份永續報告對不同領域的人來說，解讀各自不同，但市場趨勢已然明確。

例如，環團、機構法人、社運團體，對同一份永續報告，都會有不同的結論，但這中間並沒有絕對的對錯，而對永豐投顧來說，以投資的角度切入，對台股投資人與機構法人推廣永續概念，這份永續報告就具一定的參考指標與意義。

擴充人力物力

而且，在金管會等主管機關開始著重永續投資觀念，例如，將推出機構投資人共同「議合」平台，而所謂的「議合」，就是發揮股東行動主義。

永豐投顧目前響應政策的作法，就是在領先跨入永續投資領域的基礎上，進一步擴充相關人力、物力的投資，像是在各家公司每年出具的永續報告中，檢視公司原本承諾的永續事項是否依承諾達成。

舉例來說，在碳排放方面，原本承諾的減排，若是不減反增，或是與其它同業比較上，步調明顯落後，都將影響未來的毛利率等財務數字，永豐在過程中協助一些機構法人了解箇中變化，以擴大永續投資的影響力。

同時，未來準備與一些準官方機構合作，將永豐投顧的永續報告放進「IR（投資關係）」平台上，進一步擴大永續投資的影響力，同時，一些機構法人也開始有意引進永豐投顧的永續報告。

李學詩笑著說，這些擴大永續投資影響力的動作，並不足以讓永豐投顧獲利，除了證券母公司與金控的持續支持外，目前將規劃加強數位轉型，例如在出具一些個股的投資報告之外，目前也計劃將進軍「B2C」領域，也就是直接面對投資人，同時，也將擴大與外資機構的合作，逐步擴大永豐投顧的市場影響力，擦亮市場先驅者的領導招牌。

ESG 台股

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