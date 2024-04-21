政大永續規劃中心攜手基隆市府 目標城市永續
為了城市永續目標，基隆市政府都發處20日主辦、政治大學社科院永續規劃與設計研究中心協辦「基隆黑鳶與友蚋社區生態體驗學習活動」。
基隆市長謝國樑表示，透過「生態體驗學習」有助於讓市府團隊、規劃專業人員與大學生們對基隆市的城市永續發展有更深刻的體會，也能夠在未來的規劃工作上做出兼具發展與生態平衡的決策。
更重要的是，這次活動由政治大學社科院永續規劃中心教授孫振義、基隆鳥會老師沈錦豐、友二里里長蘇秋福協助辦理，並結合基隆市建築師公會理事長亷貴晶、基隆市環境景觀總顧問吳德賢博士、基隆市政府都市發展處與教育處同仁一起參與，針對生態指標物種「黑鳶」、基隆特色文史「煤礦與鐵道」、友蚋社區「生態復育」及「壺穴景觀步道」進行深度體驗學習，意義非凡。
此次「基隆黑鳶與友蚋社區生態體驗學習活動」的協辦單位政大社科院永續規劃與設計研究中心主任孫振義在活動過程中也陳述了核心思維，意旨為了達成生態城市與永續發展目標，市府團隊與專業團隊對於生態保育與社區經營的了解非常重要，透過體驗學習活動可以促成市府各局處間的自然交流與共識凝聚，也能作為市府與民間組織或機構（例如：建築師公會、環保團體等）的互動平台。所以，在精心安排的觀摩活動中，有助於建立公部門、非政府組織間合作、合營基礎。
整場活動中，在基隆鳥會老師沈錦豐、基隆鳥會及友二里社區幹部的帶領下，參與者們學習到基隆百年來的發展變遷、黑鳶生態、礦坑文化等知識，更對友蚋社區營造、生態棲地保育有了最實質的體驗，也為將來基隆生態發展、公私協力邁出了重要的一步。
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