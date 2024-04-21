陸視訊大廠在美事業 中影1,500萬美元買下

中國大陸視訊監控大廠大華股份受到美國制裁多年，決定出售美國全資子公司（Dahua Technology USA）全部股份，撤出美國市場。受到關注的是，買家是台灣中影公司的美國分公司，中影公司董事長為正崴（2392）公司董事長郭台強。

日經新聞報導，台灣中影公司（CMPC）旗下美國中央電影公司（Central Motion Picture USA），已於今年1月3日與大華股份簽署協定，將接手大華股份旗下美國子公司，雙方已在當月底完成交易，交易金額1,500萬美元，交易內容還包括大華股份加拿大子公司價值100萬美元庫存產品。

近年來，大華股份身陷中美科技戰中。2019年美國川普政府通過國防授權法（NDAA）後，於2020年8月禁止聯邦機構與使用華為、中興通訊、海能達、海康威視、大華股份提供的電信設備和服務的承包商簽訂、續訂或拓展合約，也禁止承包商在任何系統、系統的某個組成部分使用上述廠商設備和服務。

2019年10月，大華股份與海康威視、海能達等28家大陸企業，被美國列入實體清單，理由是協助北京當局侵害新疆少數民族人權。2021年，美國聯邦通訊委員會（FCC）援引「安全設備法案」，認定大華股份「對美國國家安全構成不可接受的風險」，禁止向該公司提供新設備。2022年，美國國防部再將大華股份列入軍火工業黑名單。

大華股份已在2022年將旗下另一家全資美國子公司Lorex，出售給台灣雲端服務公司Skywatch。

本次買家中影公司，在台灣一黨專政時代，主要由國民黨控制，直至2005年在前總統陳水扁執政下才改為民營，後來由鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台強接管。

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