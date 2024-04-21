精準健康法規鬆綁 業界期盼

衛福部健保署5月起將「次世代基因定序（NGS）」納入健保給付項目，為政府今年度第一項生醫政策利多，亞洲生技大會主席李鍾熙表示，NGS納入健保給付，對台灣推動精準健康與精準檢測是好的開始，盼新政府5月20日上任後，能再接再厲推動三大類精準健康的法規鬆綁。

生策會副會長楊泮池日前也在公開演講時表示，精準健康是大健康產業的新藍海，NGS僅是精準診斷的其中一環，其餘包括精準治療、精準照護乃至整個精準健康領域仍有許多項目可發展。

李鍾熙表示，NGS納入健保給付項目第一年預算雖僅有3億元，但是對台灣推動精準健康與精準檢測已是好的開始。期許新內閣能加速精準健康的法規鬆綁，衛福部正在研擬的三大重點相關法案，盼能在明年啟動。

他透露，衛福部幾星期前曾召開會議，針對精準健康三大重點草擬相關草案，希望接下來立法院能加速審查通過，包括健康數據與生物資料庫相關的「衛生福利資料管理條例」及「人體生物資料庫管理條例」、實驗室開發檢測的「特定醫療技術檢查檢驗醫療醫器施行或使用管理辦法」、以及再生醫療相關的「再生醫療雙法」。期盼這三大重點相關法案能在明年陸續上路。