癌症檢測商機上看10億 次世代基因定序5月納健保給付

衛福部健保署日前公告，共計19種癌別的次世代基因定序檢測（NGS）5月1日起納入健保給付，第一年給付總額約3億元。國內基因檢測相關廠商東生華（8432）、金萬林（6645）、基米（4195）、訊聯（1784）、慧智（6615）、行動基因、麗寶集團關係企業麗寶生醫看好健保給付加乘效應，預期可帶動NGS檢測商機達10億元以上。

衛福部表示，NGS納入健保給付上路後，共有14類實體腫瘤及五類血液腫瘤可申請健保定額給付、民眾自付差額方式，提供民眾每人每癌別終身一次的給付；執行NGS檢測的單位必須限「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」申報，且須為衛福部核定的實驗室開發檢測（LDTs）才有資格進行檢測。健保署預估，每年約有2萬多名癌症病人受惠，挹注經費約3億元。

健保給付NGS的主要受惠公司 圖／經濟日報提供

除醫院自行建立LDTs實驗室外，不少生技公司近年來也已與醫院合作，由醫院委託擁有LDTs實驗室及NGS設備的生技公司執行業務。以金萬林生技為例，該公司很早就擁有衛福部認證通過的LDTs實驗室，目前在國內已有合作醫院超過30家，診所超過50家，衛福部開放執行的癌症檢測項目，金萬林全數具備。

東生華總經理楊思源表示，該公司的NGS檢測業務是與六家國外公司合作，正接受衛福部審查LDTs實驗室，一旦通過有機會爭取到5月上路的NGS健保給付。東生華的NGS檢測項目包括血液、組織與胸水等，健保署第一年開放給付的組織項目，去年僅占東生華NGS業績收入15%，有信心未來全台組織檢測市場占比有機會挑戰五成，健保市占預估能有5%以上。

基米總經理江俊奇說明，該公司NGS營收占比約三成，為配合NGS納入健保支付5月1日上路，基米已向衛福部提出LDTs實驗室認證申請，且申請NGS給付項目為大套組（大於100個基因），可執行所有癌症檢測。基米也正與三、四家醫院洽談合作，爭取未來更多NGS商機。

其餘已建置或正在發展NGS業務的生技公司還包括訊聯、行動基因、麗寶生醫、台基盟、百歐等。