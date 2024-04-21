千坪星巴克 將進駐夢廣場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台南報導

統一美麗事業董事長高秀玲昨（20）日出席統一集團新世代複合商場「Par K* Avenue」開幕典禮，外界關注統一（1216）在信義計畫區新百貨夢廣場「Dream Plaza」的進度，她透露，將有超過1,000坪的星巴克進駐，除了六樓600坪空間外，還將延伸到七樓頂樓的戶外空間，規格將超越全球「星巴克旗艦店」，會是「Dream Plaza」一大亮點。

目前全球最大星巴克約920坪，Dream Plaza的星巴克有機會成為全球最大店。統一集團董事長羅智先表示，這家星巴克已超越旗艦店的概念，星巴克西雅圖總部十分重視 。

誠品信義原址將改為「Dream Plaza」，預計最快在2025年開幕。高秀玲說，信義區百貨林立，且都經營得很好，也還在想要怎樣走自己的路，信義區不需要再多一家百貨，因此希望能將其打造成台北市中心的「城市綠洲」，不論何時都能提供一個舒服的環境。

該商場地理環境在捷運出口，周邊有很多上班族，希望讓其白天能滿足上班族生活所需，黃昏之後可以提供他們一個放鬆的去處。

上班族 星巴克 統一集團

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