產業追蹤／智慧化耕作 提升競爭力

原鄉有許多特色作物是部落族人的主要收入之一，但種植方式大都是傳統野放，或施藥施肥方式讓作物成長；加上原鄉地區人口外移與老化嚴重，農忙時期時常缺工，導入智慧科技管理將可提高農業生產管理及彌補人力缺口。

LED誘導式裝置於咖啡園區進行防治，經過防治咖啡無蟲蛀痕跡，增加咖啡豆可用率。工研院／提供

LED誘導式裝置於咖啡園區進行防治，經過防治咖啡無蟲蛀痕跡，增加咖啡豆可用率。工研院／提供

LED誘導式裝置於咖啡園區進行防治，經過防治咖啡無蟲蛀痕跡，增加咖啡豆可用率。工研院／提供

經濟部產業技術司以科技專案整合農工應用科技，於原鄉部落導入智慧科技協助病蟲害防治、材料化加工等技術，來提高特色作物的產量與產值，進而提升原鄉地區特用作物的產業競爭力。

例如讓原鄉受氣候變遷影響而有所衝擊的農產蔬果，能在地轉製為加工成食用原料，協助在地組織開發新的產品，藉由農會、產銷班及合作社等推廣至全國各地，媒合飯店旅宿業者拓展行銷通路，從智慧生產管理種植、加工到銷售的產業鏈，發揮原鄉在地特色優勢與生產能力，創造新商機及吸引更多的年輕族人返鄉協助傳統產業轉型升級，並保留傳承既有的農食文化，也期盼創造出兼容循環經濟與文化永續的部落特色經濟。

隨著國人飲食習慣改變，對於咖啡的需求提升，近年來原鄉部落搭上這股黑金的潮流，經過近幾十年來的努力，原鄉因區域環境差異發展出屬於各地區獨特風味的咖啡，逐漸打響名號朝向精品咖啡邁進。

在國內咖啡蓬勃發展之時，因氣候變遷導致外來種「果小蠹蟲」入侵，重挫國內咖啡栽培品質與產量，源起非洲的果小蠹蟲蟲害問題，逐漸擴散影響全球咖啡園區。果小蠹蟲會在咖啡漿果鑽孔並造成黑色孔道，使咖啡豆完全失去價值，嚴重損害原鄉栽培咖啡之經濟收益。2007年國內首見其蹤跡，目前全國咖啡園大都可發現。

目前國內咖啡病蟲害防治迫在眉睫，產業技術司支持工研院以科技專案創新研發「果小蠹蟲危害防治技術」並於咖啡園區應用，誘捕系統及友善防治雙管齊下，有效降低咖啡園區的蟲害。誘捕系統以LED發出特定波長光源，且加上氣味誘捕方式，吸引咖啡園區蟲隻靠近而落入誘捕裝置中；裝置上設置微型太陽能發電，以自給自足的供電方式降低使用成本且增加其便利性。氣味誘引劑比市售每公升成本少28%，能有效延長誘捕時效，比市售誘引天數提高42%，減少補充誘引劑的頻率釋放咖啡園人力。針對咖啡常見的病害，如葉鏽病、炭疽病等亦利用環境友善資材進行防治，透過全面性防治，使咖啡免於病蟲害之苦，提高原鄉咖啡產值，讓優質的台灣咖啡能繼續發展茁壯。

原鄉所種植的農產蔬果因氣候變遷及蟲害影響，會有農產剩餘物及不良品，或因天候造成交通中斷而無法運送的狀況。為協助原鄉將新鮮蔬果原料及時進行在地加工進而提升部落經濟力，產業技術司以科技專案支持工研院開發「複合熱能乾燥設備」，利用太陽熱能與熱泵乾燥混合式加熱，相較純電熱式乾燥設備節電30%，透過模組化設定農作產品參數與製程，友善每位使用者。

移動式複合型節能乾燥設備及原鄉特用作物衍生加值創新產品。工研院／提供

目前已協助原鄉部落製作番茄、櫛瓜、山蘇等保色粉末材料，應用於麵食、烘焙食品等。透過原鄉作物材料化方式，增加至少三倍以上價值，連帶提高部落農民兩成以上收入。此外，創新技術也落地應用於南投、屏東、台東、花蓮等原鄉場域，並持續與原鄉在地組織合作，如當地合作社、產銷班、農會等單位，輔導建立特色作物智慧生產及加值，協助田間栽種及初級加工程序，建立標準生產化流程，以利後續推廣與應用。

自2021年起在產業技術司支持下陸續開發出多樣創新產品，如大和當歸養生飲、大和當歸薰香、番茄公主麵、櫛瓜勇士麵、金釵石斛養生飲及養眼精華凍、山蘇麵、山蘇麵線、印加果精華液、印加果洗髮液等，鏈結更多產業生態系，媒合原鄉部落業者與加工業者，以及行銷通路業者推廣在地好物，帶動原鄉整體經濟發展。（作者是經濟部技術處原鄉智慧科技應用計畫協同主持人）