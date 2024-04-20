統一百貨「Dream Plaza」逾千坪星巴克進駐 超越旗艦店

統一美麗事業董事長高秀玲今日出席統一集團新世代複合商場「Par K* Avenue」開幕典禮，外界關注，統一（1216）在信義計畫區的新百貨夢廣場「Dream Plaza」的進度，她透露，將有超過1000坪的星巴克進駐，除了六樓之外還將延伸到七樓頂樓的戶外空間，且頂樓空間不小。統一集團董事長羅智先補充，這家星巴克已經超越旗艦店的概念，星巴克西雅圖總部十分重視 ，將會有很不同的樣貌。

誠品信義原址將改為「Dream Plaza」，預計最快將在2025年開幕。高秀玲說，信義區百貨林立，而且都經營得很好，我們也還在想要怎樣走自己的路，整體信義區不需要再多一家百貨，因此希望能將其打造成台北市中心的「城市綠洲」，不論何時都能提供一個舒服的環境。由於該商場地理環境在捷運出口，周邊有很多上班族，希望讓其白天能滿足上班族生活所需，黃昏之後則可以提供他們一個放鬆、休憩的去處。

羅智先表示，美國星巴克團隊管理嚴格，更把這家星巴克當成自己小孩一樣對待，由於面積已超越想像，總部相當重視，雙方時常視訊溝通，期待完成後會是一個很不同的樣貌。

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