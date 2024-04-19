臺中國際旅展-臺北館推低碳永續小旅行 限定優惠等你拿

「2024臺中國際旅展」今(19)日起至4月22日於臺中國際展覽館登場。臺北市政府觀光傳播局以「低碳出遊․永續旅行」為主題，推廣「走靜貓空」、「花IN臺北」、「台北生態旅遊」及臺北節慶系列活動，並為即將登場的「2025雙北世界壯年運動會」宣傳，邀請民眾號召家人、好友共同響應永續旅遊，來一場低碳臺北小旅行。

「臺北館」今天在「花響鼓樂團」與臺北城市吉祥物「熊讚」充滿活力的精彩演出中熱鬧開幕。

觀傳局指出，響應淨零碳排世界潮流，臺北市以責任旅遊的概念，除推動低碳永續小旅行，此次「臺北館」展館設計也使用可回收材質佈展，到「臺北館」可看到「台北」字型燈牆，燈片融入臺北觀光推廣意象，不僅是民眾逛展拍照的打卡點，後續還可重複使用在其它展覽中，減少使用一次性材料，全面落實「綠色會展」精神。

臺北市政府觀傳局長王秋冬表示，「2025雙北世界壯年運動會」是一場融合運動、文化和觀光的精彩賽事，此次來到台中，一定要和大家推薦即將於北臺灣登場的「2025雙北世界壯年運動會」，期望號召更多運動愛好者踴躍報名參與，並透過與觀光、旅遊的結合，吸引國內外旅客到訪臺北，帶動整體觀光發展。

王秋冬進一步說，臺北擁有便捷的大眾運輸，且一年四季都非常適合前來遊玩；此次「臺北館」主打低碳旅遊，並攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館同業公會、台北市溫泉發展協會推出旅展期間限定優惠。

不僅有臺北好吃好玩的超值套裝行程，還有精緻旅館優惠券、住宿及餐券，可滿足不同旅客需求，歡迎臺中的朋友來臺北體驗一趟生態小旅行。

他舉例，像是「走進貓空」到臺北市立動物園觀賞可愛動物、搭乘全新改版可愛貓空纜車，到貓空樟樹步道休憩漫步、賞花品茗，再轉往北投泡湯放鬆身心，體驗環保旅店。最後趁著花季，與親朋好友到陽明山欣賞花海、品嚐特色野菜餐，在旅遊中實踐綠色理念與措施，留下美麗的回憶。

觀傳局也介紹，展館中還有結合大稻埕意象設立「VR體驗區」，打破時間與空間的限制，民眾可以現場體驗360度遊覽臺北虛擬實境，彷彿一秒抵達大稻埕，深刻感受臺北舊城文化底蘊。

此外，到臺北館消費滿1,200元，還可兌換環保防水盥洗包1個，歡迎民眾把握4天的旅展期間前來參觀，獲取多樣的臺北旅遊及優惠資訊。

觀傳局補充，今年臺北市推出許多令人期待的節慶活動，例如「臺北建城140週年」系列活動、「臺北動物園110年園慶」系列活動等，相關資訊也將陸續於台北旅遊網公布，邀請大家持續追蹤關注。 北市觀傳局以低碳永續小旅行為主題，推廣走靜貓空、花IN臺北等活動。臺北市觀傳局提供 臺中國際旅展-臺北館由臺北市政府觀傳局長王秋冬(左2)主持揭幕。臺北市觀傳局提供

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