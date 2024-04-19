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陽明海運優化遠東往返南美東岸航線服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）持續優化南美東岸航線布建，預計於2024年5月初，優化現行遠東往返南美東岸SA3航線，並新闢一組SA5航線，持續強化陽明海運於南美東岸市場之航線競爭力，提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務。

陽明海運遠東往返南美東岸航線靠港相關資訊如下。

SA3航線靠港：

上海(Shanghai)-寧波(Ningbo)-鹽田(Yantian)-香港(Hong Kong)-新加坡(Singapore)-里約熱內盧(Rio de Janeiro)-桑托斯(Santos)-納韋甘蒂斯(Navegantes)-蒙得維的亞(Montevideo)-布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)-巴拉那瓜(Paranagua)-桑托斯(Santos)-新加坡(Singapore)-香港(Hong Kong)-上海(Shanghai)

SA5航線靠港：

青島(Qingdao)-上海(Shanghai)-寧波(Ningbo)-蛇口(Shekou)-新加坡(Singapore)-里約熱內盧(Rio de Janeiro)-桑托斯(Santos)-巴拉那瓜(Paranagua)-伊塔波阿(Itapoa)-納韋甘蒂斯(Navegantes)-桑托斯(Santos)-可倫坡(Colombo)-新加坡(Singapore)-香港(Hong Kong)-青島(Qingdao)

新加坡 航線 陽明海運

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