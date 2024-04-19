2023年第4季住宅價格指數揭曉 年均季漲幅趨緩
內政部19日發布2023年第4季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為136.2，指數仍續創新高，季增2.27%，已連續22季呈現季增，年增6.81%，連續21季不下跌。
內政部表示，2023年第4季全國整體房市為量價俱增的情形，從長期趨勢觀察，2023年住宅價格指數平均季漲幅為1.66%，呈現持續上漲，但相較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%已相對收斂。
在六都住宅價格指數部分，2023年第4季指數均呈季增、年增，其中以高雄市上漲2.71%最多，其次為台中市上漲2.59%、再次為桃園市上漲2.4%，再者為台北市上漲1.93%、新北市上漲1.58%，漲勢最緩則是台南市上漲0.15%。
內政部說明，這一季因全球通膨趨緩，經濟情勢回穩，國內景氣對策信號綜合判斷分數由10月的16分，連續上升至12月的22分，景氣有所回升，再加上美國已有預期2024年降息看法影響，整體環境提升民眾購屋意願。
在房貸利率方面，本季央行維持未升息，但受到財政部8月推出新青安貸款方案影響，加上五大銀行新承做房貸利率微幅下降至12月的2.079%，帶動自住置產實質需求增加。
內政部指出，本季全國房市呈現量價俱增情形。本季全國建物買賣登記棟數約8.8萬戶，季增10.53%，年增18.94%，交易量回穩轉增，進而推升住宅價格指數增加2.27%，漲幅較上季微幅擴大。
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