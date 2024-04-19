台大醫院張尚仁團隊 運用三顧幹細胞治療膀胱無力獲矚目

台大醫院張尚仁醫師領導的泌尿科團隊，運用三顧（3224）所研發的專利高聚合劑型人體幹細胞，治療常見於高齡病患的「膀胱逼尿肌功能低下」問題，結果發現確有改善趨勢。此成果於日前舉辦的歐洲泌尿科醫學會（EAU）發表，榮獲「最佳論文獎」肯定。

張尚仁表示，在使用高聚合劑型的人體幹細胞注射於膀胱無力的老鼠膀胱四個星期後，確有改善膀胱無力的效果。試驗結果顯示，部分膀胱出口阻塞導致膀胱無力的老鼠在注射高聚合劑型的人體幹細胞後，膀胱排尿性收縮力會有明顯回復，也觀察到膀胱體積、膀胱容量與排尿量有改善的趨勢，殘餘尿量也有變少，證實高聚合劑型的人體幹細胞的確具有效治療「膀胱無力」的潛力。

三顧總經理唐洪德表示，台灣的醫療水準有目共睹，蓬勃發展的再生醫療產業鍊，也提供醫界發展再生醫療的助力，作為專注於開發再生療法的企業，三顧積極與各大醫學中心合作，希望利用台灣再生醫療的優勢，協助醫界開發難治之症的新型療法，讓台灣的醫療團隊在全球發光發熱，本次張尚仁醫師團隊榮獲「EAU最佳論文獎」肯定，就是最佳例證。

「膀胱逼尿肌功能低下」（俗稱膀胱無力）是常見發生於老人的問題，尤其80歲的男性中，有高達79%的人有攝護腺肥大問題，因此容易衍生出所謂膀胱無力的症狀。根據研究發現，隨著年齡增加，有膀胱無力之苦的病患比例也隨之上升，其中女性患者約佔12%~45%，70歲以上男性則高達48%。

該症目前沒有有效的藥物可以治療膀胱無力，藥物治療通常會先使用甲型阻斷劑及bethanechol等藥物予以治療，但效果十分有限。此外，還有採取神經電刺激、或於尿道括約肌注射肉毒桿菌等後線治療方式，幫助患者改善症狀，但都無法達到長期滿意的療效。

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