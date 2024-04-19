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中鴻5月盤價出爐 熱軋等三大品項均持平

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鴻（2014）19日開出5月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平，為第二個月開平盤；至於6月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟來看，美國聯準會 (FED)上修GDP成長預測至2.1%，經濟數據表現保持強勁；而歐洲央行(ECB)4月11日宣布維持利率不變，但預期即將開始降息，有望帶動商品需求回溫。

另外，國際貨幣基金 (IMF)於4月16日上調今年全球經濟成長預期至3.2%，加上中國大陸受製造業復甦帶動，第1季GDP為5.3%優於市場預期，顯示官方聚焦產業提振的政策逐步見效，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。

在鋼鐵供需方面，中國大陸國統局3月份粗鋼產量為8,827萬公噸，比去年同期下降7.8%，顯示鋼廠生產節奏較去年放緩。而大陸發改委、工信部等部門4月3日展開2024年粗鋼產量調控工作，以節能降碳、扶優汰劣推動鋼鐵產業結構優化，預計將助力鋼市供需邁向新平衡。

此外，大陸商務部4月12日發布「消費品以舊換新行動方案」，重點涉及汽車與家電產品，有望提振鋼材需求持續復甦。

中鴻指出，整體而言，鋼市供需持續改善，鐵礦砂價格觸底回升，加上台幣匯率走貶，鋼廠原料成本壓力不減，鋼價底部有所支撐，為穩定市場信心，該公司決定此次盤價保持平穩，並採取配套措施，保障客戶接單競爭力。

中鴻

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