六福啟動與南非國家公園動物保育合作計畫

今年國內動物界盛事「2024巨型草食獸麻醉工作坊」短短五天的時間，從動物保育經驗及動物麻醉技術，更結合大型動物健檢的實務操作，無論規格、天數，都堪稱國內有史以來最大規模，課程前兩日由國內外專家於台北六福萬怡酒店進行研討會，分享野生動物麻醉基礎知識和各種物種的麻醉技術，包括犀牛、河馬、長頸鹿等等。接下來三天則移師到六福村主題遊樂園暨野生動物園進行現場演示和實際講解體驗，過程中各學員可透過與國際專家合作互動與請益，獲得國際級動物園醫學的寶貴經驗。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，這場國際級的工作坊，讓世界看到台灣動物保育及醫療的成就，未來我們也會啟動與南非克魯格國家公園的設備捐贈計畫，持續捐贈當地所需動物醫療、動物追查設備等，以協助當地野生動物照護，增加更多國際交流的機會，共同為動物福祉努力。

來自美國、南非、日本、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等國的專家學者參與為期五天的工作坊，由曾任美國動物園獸醫協會主席的Michele Miller博士、擁有數十年豐富動物麻醉經驗的南非克魯格國家公園獸醫主管Peter Buss博士，以及新加坡野生動物保育集團動物醫療部 副部長Abraham Mathew博士，國外講師們在課程結束後也紛紛表示，對能參與本次高規格且盛大的國際麻醉工作坊十分興奮，在國外也很少有這樣的大型工作坊，也感受六福團隊的熱忱、和他們對動物悉心照護的專注力非常驚艷和被激勵，特別看到團隊就是一個非常團結的家庭，全力給予動物最大的支持，認為六福每位獸醫、飼養員都非常傑出，並期待將這次參與工作坊在六福團隊成員身上看到源源不絕的能量能帶回自己的工作場域，繼續為動物保育努力。

參與老師及學員更對於課程印象深刻，中興大學獸醫系主任陳鵬文分享，這輩子可能唯一一次看到母犀牛直腸超音波檢查，對於未來教學有很大幫助。與六福村共同完成史上最大瀕危動物「犀牛艾瑪」輸出的合作夥伴—日本 東武動物園 獸醫也表示，個人比較缺乏犀牛醫療的相關經驗，這次特別來請益，我參與實際犀牛醫療及麻醉的規劃和分工，並親眼目睹犀牛及野牛的麻醉，未來在照護犀牛艾瑪上會更有自信」。

也有來自屏科大獸醫科系學生興奮的表示，之前只能透過書本或網路摸索學習，這次能夠在工作坊中看到麻醉過程及聽取國外導師分享操作經驗，還能和各個國家獸醫學習，希望未來也能在動物園擔任獸醫參與動物保育」。

許多包含日本上野動物園及印尼 峇里島塔曼野生動物園等獸醫都一致表示，不同於國際動物園犀牛數量不多的狀況，看到六福村野生動物園裡多達19隻且年齡分布廣泛的犀牛族群，對於六福村的動物飼育環境及動物醫療照護的專業表達肯定，也提出希望可以有更多動物輸出交流，共同促進動物血緣豐富化的想法。

商品推薦