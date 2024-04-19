國瑞汽車啟動十年植樹計畫　

為響應世界地球日，國瑞汽車4月15日宣布啟動「國瑞樹人-植樹永續」十年公益計畫，該計畫將與慈心有機農業發展基金會合作，預計從今年起，每年種植1,000棵樹，至2034年完成10,000棵樹木種植，構築人與自然共生的環境。

「國瑞樹人-植樹永續」計畫聚焦於人與自然共生的生態保育。與慈心有機農業發展基金會共同配合林務局的造林計畫於全台各地進行植樹造林活動。藉由植樹活動傳達國瑞汽車人與自然共生的理念，並為台灣的環境永續作出貢獻。

據經濟部調查資料，台灣海岸線過去30年退縮了500公尺，本次於竹北的新月沙灣海岸進行植樹，由慈心有機農業發展基金會專業的團隊依風向、潮汐、鹽分等環境因子，配置適宜的樹種，預期將能有效的築起一道綠色長城守護台灣的海岸線。

國瑞汽車總經理古屋敷博文表示，啟動這項計畫，不僅象徵著國瑞汽車對環境保護的承諾，更展現了國瑞持續對台灣社會做出貢獻的具體行動。國瑞汽車鼓勵同仁響應公益，號召各單位代表50餘位同仁參與竹北新月沙灣的植樹活動。

本次植樹活動於4月15日舉行，種植了木麻黃、黃槿、林投等適合海岸地區生長的樹種。除了吸收二氧化碳，更能強化水土保持，防止海岸線退縮，守護台灣珍貴的海岸生態。

國瑞汽車表示，將持續推動「人與自然共生」的理念，結合集團內所有力量，落實環境保護措施，積極推動節能減碳等各項活動，善盡守護地球的責任。 國瑞汽車簡文基副總經理率同仁用雙手守護美麗台灣。業者提供 國瑞汽車古屋敷總經理親手種下樹苗 。業者提供

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