快訊

520前出招！陸認定台「聚碳酸酯」存在傾銷 20日起課徵反傾銷稅

稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

國瑞汽車啟動十年植樹計畫　

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國瑞植樹永續十年公益計畫號召國瑞同仁熱情參與。業者提供
國瑞植樹永續十年公益計畫號召國瑞同仁熱情參與。業者提供

為響應世界地球日，國瑞汽車4月15日宣布啟動「國瑞樹人-植樹永續」十年公益計畫，該計畫將與慈心有機農業發展基金會合作，預計從今年起，每年種植1,000棵樹，至2034年完成10,000棵樹木種植，構築人與自然共生的環境。

「國瑞樹人-植樹永續」計畫聚焦於人與自然共生的生態保育。與慈心有機農業發展基金會共同配合林務局的造林計畫於全台各地進行植樹造林活動。藉由植樹活動傳達國瑞汽車人與自然共生的理念，並為台灣的環境永續作出貢獻。

據經濟部調查資料，台灣海岸線過去30年退縮了500公尺，本次於竹北的新月沙灣海岸進行植樹，由慈心有機農業發展基金會專業的團隊依風向、潮汐、鹽分等環境因子，配置適宜的樹種，預期將能有效的築起一道綠色長城守護台灣的海岸線。

國瑞汽車總經理古屋敷博文表示，啟動這項計畫，不僅象徵著國瑞汽車對環境保護的承諾，更展現了國瑞持續對台灣社會做出貢獻的具體行動。國瑞汽車鼓勵同仁響應公益，號召各單位代表50餘位同仁參與竹北新月沙灣的植樹活動。

本次植樹活動於4月15日舉行，種植了木麻黃、黃槿、林投等適合海岸地區生長的樹種。除了吸收二氧化碳，更能強化水土保持，防止海岸線退縮，守護台灣珍貴的海岸生態。

國瑞汽車表示，將持續推動「人與自然共生」的理念，結合集團內所有力量，落實環境保護措施，積極推動節能減碳等各項活動，善盡守護地球的責任。

國瑞汽車簡文基副總經理率同仁用雙手守護美麗台灣。業者提供
國瑞汽車簡文基副總經理率同仁用雙手守護美麗台灣。業者提供
國瑞汽車古屋敷總經理親手種下樹苗 。業者提供
國瑞汽車古屋敷總經理親手種下樹苗 。業者提供

生態保育 農業

延伸閱讀

中央補助9千萬元 竹北西區興建跨豆子埔溪橋

雲朵阿Q現身林口全家招牌上 萌樣吸引民眾拿手機猛拍

韓國瑜掌民主基金會後首次與蔡同台 幾乎沒互動

竹北街道傳糞臭居民學童作嘔 盼全面移植75棵蘋婆樹

相關新聞

全台最大 7-ELEVEN 落腳台南 結合超市和小型美食街

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，...

房市熱潮再現 購屋怕「住套房」？專家：三招自保

近期，台灣房市迎來一波熱潮，隨著股市持續飆升，加上新青安房貸的推動，房市買氣持續暢旺，各地再度湧現看屋潮。安新建經分析指...

迎世界地球日 台中福華春季線上旅展住宿下殺25折起

迎接422世界地球日(Earth Day)，台中福華大飯店為響應並推動永續環保，2024春季線上旅展一改以往的紙本票券，...

格上租車投入百台電動車 再擴大綠能車隊

響應422世界地球日及2050淨零排放願景目標，裕隆集團移動服務事業群旗下格上租車持續擴大綠能移動服務，除短租門市投入百...

統一企業新世代複合商場「Par K* Avenue」 4月20日登場

統一企業集團致力於拓展生活服務平台，秉持創辦人高清愿創新求進精神，各關係企業持續探討更好及優化消費者多樣化生活體驗，統一...

國瑞汽車啟動十年植樹計畫　

為響應世界地球日，國瑞汽車4月15日宣布啟動「國瑞樹人-植樹永續」十年公益計畫，該計畫將與慈心有機農業發展基金會合作，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。