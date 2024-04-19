京城董座蔡天贊：高雄房市進到50年榮景 還要旺20年
京城（2524）集團董事長蔡天贊受訪時指出，高雄房市進到50年來最大榮景，「還會繼續旺20年」。
蔡天贊是高雄商界傳奇人物，白手起家自創豪門，他對土地情有獨鍾，愛地成痴成功創造鉅額財富，商界普遍相信蔡天贊身家至少千億元起跳，一點也不輸給「富比世」排名富豪。
目前京城集團除了上市的京城建設外，還有多家建設公司，據信蔡天贊目前在手掌握的土地高達6萬坪以上；另集團還有H2O水京棧酒店，以及京城銀行等。
談到最熱愛的房地產，蔡天贊語氣高昂的說，南部房地產市場強強滾，「50年第一次有這麼大的產業（台積產業鏈）進來，我也是第一次看到」。
蔡天贊指出，高雄房市會繼續旺下去，至少要連續旺20年、甚至更久。高雄原來是台灣第二大城，整個都市的結構、架構都規劃得很好，如今因為產業來了會有更多機會，以前是南部人往北部跑，現在相反了，北部人往南部買房子，高雄有機會重回台灣第二大都市，還要繼續旺下去。
未來京城集團有什麼規劃？蔡天贊說，「老朽人沒力氣了」，看清景麟董事長林聰麟、泰嘉開發董事長呂金發這些「少年仔」，大家都成功，這就是時局的變化。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 致電房仲對方第一句話讓他一頭霧水 內行秒懂：不這樣會被嫌不專業
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言