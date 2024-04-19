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京城董座蔡天贊：高雄房市進到50年榮景 還要旺20年

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

京城（2524）集團董事長蔡天贊受訪時指出，高雄房市進到50年來最大榮景，「還會繼續旺20年」。

蔡天贊是高雄商界傳奇人物，白手起家自創豪門，他對土地情有獨鍾，愛地成痴成功創造鉅額財富，商界普遍相信蔡天贊身家至少千億元起跳，一點也不輸給「富比世」排名富豪。

目前京城集團除了上市的京城建設外，還有多家建設公司，據信蔡天贊目前在手掌握的土地高達6萬坪以上；另集團還有H2O水京棧酒店，以及京城銀行等。

談到最熱愛的房地產，蔡天贊語氣高昂的說，南部房地產市場強強滾，「50年第一次有這麼大的產業（台積產業鏈）進來，我也是第一次看到」。

蔡天贊指出，高雄房市會繼續旺下去，至少要連續旺20年、甚至更久。高雄原來是台灣第二大城，整個都市的結構、架構都規劃得很好，如今因為產業來了會有更多機會，以前是南部人往北部跑，現在相反了，北部人往南部買房子，高雄有機會重回台灣第二大都市，還要繼續旺下去。

未來京城集團有什麼規劃？蔡天贊說，「老朽人沒力氣了」，看清景麟董事長林聰麟、泰嘉開發董事長呂金發這些「少年仔」，大家都成功，這就是時局的變化。

京城集團 房地產 房市

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