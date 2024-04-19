燦星旅遊與台灣虎航攜手進軍中台灣市場 搶攻暑假旅遊旺季

台中春季旅展19日登場，台鋼集團旗下燦星旅遊（2719）總經理殳蓁蓁宣布，將與台灣虎航（6757）再度攜手合作進軍中台灣市場，預計7月1日起推出台中直飛日本東京、名古屋及韓國釜山等獨家銷售行程，搶攻暑假旅遊旺季商機。

殳蓁蓁表示，作為旅遊業界的領軍企業，燦星旅遊與台灣虎航的合作已經深入人心，通過多次成功合作，共同致力於為旅客提供更具競爭力和多元化的旅遊體驗，不論是四國高知、東北秋田還是泰國普吉島，都獲得極大迴響。

受惠解封後出國旅遊報復性復甦，燦星旅遊去年合併營收10.97億元、年增12.4倍，稅後淨利1.05億元，擺脫連續8年虧損、轉虧為盈，每股稅後純益1.53元。今年第1季營收5.49億元、年增401.7%。法人估，燦星旅遊今年合併營收上看30億元、每股稅後純益有機會挑戰2元。

燦星旅遊於2020年5月由亞果遊艇集團董事長侯佑霖接手經營，於2022年8月受到台鋼集團入股，資本額達6.87億元，成為台灣上市櫃第三大資本額旅行社，並於2023年9月正式公告更名為台鋼燦星國際旅行社，同月開設台中分公司。

殳蓁蓁指出，解封後出國旅遊報復性復甦，燦星旅遊今年主攻日本、韓國，以及泰國、越南等東南亞市場，目前已陸續開出東京、高知、秋田、名古屋、釜山、普吉島等六條獨家銷售航線。

殳蓁蓁表示，選擇台中春季旅展作為台鋼燦星跨縣市旅展的首站，代表燦星旅遊對台中當地旅客服務的重視與承諾。未來燦星將更加貼近當地，滿足台中旅客的需求，提升在地的服務品質。另外，下半年也將參加高雄旅展，全力拓展南部市場。

她說，台中地理位置優越位，擁有現代化的交通樞紐，方便抵達各個目的地。此次與台灣虎航合作推出的台中直飛出國旅遊計畫，讓旅客直接從台中出發，節省了到桃園機場的時間與精力。同時，燦星旅遊與台灣虎航創造雙點進出，免走回頭路的優質行程，讓旅客輕鬆享受旅途中的每一個時光。

燦星旅遊去年在北區五權路開設台中門市，代表對台中市場的重視，和對當地旅客服務的承諾，未來將更加貼近當地市場，滿足台中旅客的需求，提升在台中的服務水平。

此次燦星旅遊與台灣虎航合作，除了獨家包機日本高知、秋田和普吉島外，再次𢹂手推出台中直飛日韓一線城市：東京、名古屋及釜山，瞄準7、8月的暑假旺季，每週一、五直飛名古屋，每週二、四、日直飛東京，每週三、六直飛釜山，天天都能輕鬆飛往日韓玩。

日本除了暢遊東京四大樂園、大阪環球影城之外，特別規劃東京名古屋雙點進出「名東雙城遊」，一趟旅程就可以玩到東京迪士尼，及名古屋人氣第一的樂高樂園，還有小朋友最愛的野生動物園及水族館。

到了釜山，一定要去最新開幕的樂天世界冒險樂園，比首爾樂天世界大三倍，還有擁有絕美海景的P.Ark人氣爆棚咖啡廳，階梯式座位設計可以從不同視角看海。 燦星旅遊總經理殳蓁蓁宣布，將與台灣虎航再度攜手合作進軍中台灣市場。記者宋健生/攝影

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