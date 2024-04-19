快訊

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

占用3車道！國1南九如段「4大車撞一團」紫爆回堵5公里 1司機受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大 7-ELEVEN 落腳台南 結合超市和小型美食街

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場。記者嚴雅芳/攝影
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場。記者嚴雅芳/攝影

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場，展現未來新零售樣態。其中，7-ELEVEN Fresh為新店型，坪數近200坪為全台最大7-ELEVEN，主打生鮮結構與現做餐飲，結合超市和小型美食街的型態，康是美則首創健康管理服務與調劑藥局。

適逢台南建城400年，統一企業集團特奠基古稱埔羌頭的永康區，費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。

「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成占地近1,500坪的新世代複合商場。其中，7-ELEVEN Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點；更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌提昇大眾對於超商鮮食期待。同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，有半數以上商品均為超商首度引進。

康是美深耕社區，關懷全民的健康與美麗，以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，繽紛花園主題櫃台映入眼簾，與輕柔藍天白雲呼應，國際美妝保養、香水髮品等美麗商品宛如在花園中恣意展演，提高空間愉悅感，仿若忘了時間流逝，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局，並設置統一企業食品與聖德科斯專區。

星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品，竭誠歡迎顧客悠遊於咖啡香氣瀰漫中。

統一精工的Smile汽車美容門市以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。

康是美 星巴克 統一企業

延伸閱讀

週末優惠好好喝！ 星巴克飲料「買1送1」　超商咖啡、霜淇淋「第2件10元」

星巴克「買一送一」連3天！網友開心：終於跨周末

星巴克「連3日買1送1」！每日限定9小時 一連喝到週日

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、快截圖揪喝

相關新聞

NISSAN 新 SENTRA 問世 裕日車業績向前衝

裕日車（2227）今年業績成長出現想像空間！代理的NISSAN品牌全面反攻搶市，NISSAN ALL NEW SENTR...

全台最大 7-ELEVEN 落腳台南 結合超市和小型美食街

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，...

彭啟明主持網路節目關心環境 Yahoo TV賀主持人成部長

Yahoo TV今天特地祝賀主持人彭啟明即將入閣，成準環境部長。Yahoo TV指出，「氣象達人」彭啟明自2015年開始...

藥華藥今年衝刺本業獲利極大化 不討論募資議案

藥華藥（6446）19日公告董事會決議修訂113年股東常會議案，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。公司表示，今年以「...

「粽」所期待 義大飯店推出特色端午粽禮盒

「粽」所期待的端午節即將到來囉！位於高雄渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店特別推出端午限定精美禮盒，為民眾獻上佳...

曾是樂團主唱、世運會田徑選手 五年級生莊大立何以出線掌舵機械公會？

年僅59歲的大立機器工業總經理莊大立，掌舵全台第二大公會台灣機械公會，相對年輕的他能夠脫穎而出，獲得各大老相挺，憑藉的是長達24年、完整的會務資歷，以及個性溫和人緣好的服務熱忱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。