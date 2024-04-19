全台最大 7-ELEVEN 落腳台南 結合超市和小型美食街

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在20日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工，打造占地近1,500坪的新世代複合商場，展現未來新零售樣態。其中，7-ELEVEN Fresh為新店型，坪數近200坪為全台最大7-ELEVEN，主打生鮮結構與現做餐飲，結合超市和小型美食街的型態，康是美則首創健康管理服務與調劑藥局。

適逢台南建城400年，統一企業集團特奠基古稱埔羌頭的永康區，費時三年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。

「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成占地近1,500坪的新世代複合商場。其中，7-ELEVEN Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點；更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌提昇大眾對於超商鮮食期待。同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，有半數以上商品均為超商首度引進。

康是美深耕社區，關懷全民的健康與美麗，以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，繽紛花園主題櫃台映入眼簾，與輕柔藍天白雲呼應，國際美妝保養、香水髮品等美麗商品宛如在花園中恣意展演，提高空間愉悅感，仿若忘了時間流逝，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局，並設置統一企業食品與聖德科斯專區。

星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品，竭誠歡迎顧客悠遊於咖啡香氣瀰漫中。

統一精工的Smile汽車美容門市以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。

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