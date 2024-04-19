陸方片面啟用M503航路 我國民航局嚴正抗議

交通部民航局於18日接獲中國大陸民航部門通知，W122、W123航路將自19日零時起實施由西向東飛航，由於該項措施嚴重影響我空域之飛航安全，民航局對陸方未經協商之片面措施，再次表達嚴正抗議。

民航局表示，陸方於今年1月30日片面宣布取消M503 航路北向南飛行偏置及後續啟用W122、W123 航路由西向東飛航，因其違反2015年雙方共識，嚴重影響我方金門、馬祖航路之飛航安全，且大幅升高區域飛航之風險，故而民航局於1月31日發布新聞稿公開說明相關問題，並於2月1日致函中國大陸民航部門表達嚴正抗議，並要求陸方盡速與我方就M503等航路使用問題展開溝通協商。

民航局指出，非常遺憾的是，陸方自2月1日起仍執意改變M503航路飛行偏置措施，並自4月19日起啟動W122、W123由西向東每日6航班之飛航。

民航局說，W122航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險；現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加；如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，更大幅升高飛安風險。

民航局已要求所屬航管單位務必掌握M503、W122、W123航路相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向中方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施，以確保臺北飛航情報區及金門、馬祖航路民用航空器運作安全。

民航局也再次要求陸方依國際規範就相關航路的使用儘速與我方溝通，建立雙方航管單位之作業協調程序，以確保雙方飛航安全及空運正常運作。

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