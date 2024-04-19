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守望亞洲提供花蓮地震前後衛星影像 助台灣掌握重建

中央社／ 台北19日電

0403花蓮強震引起國際社會關心台灣，國家太空中心（TASA）除了在震後安排福衛五號衛星取像東海岸，更透過國際組織「守望亞洲」的機制，陸續獲得來自日本泰國、印度的衛星影像，協助台灣掌握災後重建所需資訊。

「守望亞洲」（Sentinel Asia）是亞太地區太空組織論壇（APRSAF）所提倡的組織，以提供和利用衛星觀測資源，達到防災和人道救援目的的多邊合作計畫。

國家太空中心今天發布新聞稿指出，0403花蓮地震發生後3小時，福衛五號即通過台灣上空，緊急變更任務指令取像東海岸，但由於軌道運行每2日才會通過台灣上空1次，通過時又受雲層遮蔽限制，因此向「守望亞洲」提報緊急災害事件單，已陸續收到來自日本、泰國、印度所提供的災前災後衛星影像。

國家太空中心指出，守望亞洲的衛星影像提供者包含日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、泰國地理資訊與空間技術開發局（GISTDA）及印度太空研究組織（ISRO）；此外，日本太空新創公司（Axelspace）雖非守望亞洲成員，也主動提供影像給台灣。

除了衛星遙測取像，日本的JAXA、日本地理空間資訊管理局（GSI）及新加坡地球觀測站（EOS），也提供判識及分析報告。

國家太空中心表示，收到的光學遙測衛星影像與合成孔徑雷達衛星影像，和判識報告標示出地表變異較劇烈地區，有利掌握災情；其中由JAXA提供的合成孔徑雷達衛星ALOS2單觀點複數影像（SLC Data）所製作的差分合成孔徑雷達干涉（DInSAR）資料，以及新加坡EOS提供的災後地圖，對於偵測地形變動與建築物災損非常有幫助。

國家太空中心指出，包括福衛五號及各國提供的相關圖資和分析資料，都將陸續交給中央災害應變中心，轉由國家災害防救科技中心進行崩塌判識或尋找堰塞湖，以及中央研究院地球科學研究所、農業部農村水保署等單位進行分析研究。

太空 日本 泰國

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