快訊

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

吳東進、林伯翰當救火隊 分掌大台北瓦斯及寬頻董座

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

新光集團董事長吳東進與新光集團大股東林伯翰近期扮演救火隊，分掌大台北瓦斯及大台北寬頻網路董事長，在吳東進日前宣布接手大台北瓦斯後，林伯翰18日正式接掌大台北寬頻。林伯翰表示，未來將積極與電信業、有線電視、台北市政府加強合作，拓展光纖主幹線業務。

大台北瓦斯董事長謝榮富14日因病過世，大台北寬頻網路董事長陳振東近日則宣布退休，讓新光集團頓時少了兩名大將，新光集團董事長吳東進近日已宣布接掌大台北瓦斯，而與大台北瓦斯業務高度相關的大台北寬頻網路，則由新光集團大股東林伯翰接掌。

大台北寬頻在2002年由吳東進創辦，吳東進與林伯翰都是董事會成員，林伯翰還擔任副總經理，對公司業務熟悉，而當時的大股東除了大台北瓦斯，還包括新海瓦斯、新保及台灣固網，大台北第一任董事長兼總經理為王文一。

大台北寬頻為第二類電信，主要經營的地區包括新莊、板橋等大台北地區，在板橋地區的大客戶為台灣寬頻網路。

林伯翰表示，上任後，首先希望與電信業、有線電視業加強合作，畢竟大台北寬頻在大台北地區擁有幾百萬的服務人口，很有發展潛力，其次是希望與台北市政府展開合作，由於新光集團下的關係企業包括新光醫院都是使用大台北寬頻的骨幹，未來希望北市府轄下的仁愛、中興及忠孝醫院，也能加入大台北寬頻的網路。

吳東進 有線電視 股東

延伸閱讀

台數科搶進5G企業專網

大台北瓦斯董事長謝榮富病逝 臨董會推吳東進接任

吳東進任大台北瓦斯董座

今大台北零星飄雨 吳德榮：周日鋒面逼近挾雷雨胞

相關新聞

王品母親節尋人又來了！姓名同音「眞、心、謝、禮」款待帝王蟹

備受消費者期待的「王品牛排」母親節尋人活動再次展開，即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不...

曾是樂團主唱、世運會田徑選手 五年級生莊大立何以出線掌舵機械公會？

年僅59歲的大立機器工業總經理莊大立，掌舵全台第二大公會台灣機械公會，相對年輕的他能夠脫穎而出，獲得各大老相挺，憑藉的是長達24年、完整的會務資歷，以及個性溫和人緣好的服務熱忱。

吳東進、林伯翰當救火隊 分掌大台北瓦斯及寬頻董座

新光集團董事長吳東進與新光集團大股東林伯翰近期扮演救火隊，分掌大台北瓦斯及大台北寬頻網路董事長，在吳東進日前宣布接手大台...

七都首季房價漲幅出爐 房仲：今年漲勢恐很有感

政大永慶房價指數公布今年首季房價，七大都會區全部走揚，且相較去年同季漲幅，今年漲幅出現全面攀升， 顯示漲勢又起，2024...

成功守住老婦1700萬家產 不動產防詐申辦激增4倍

新北市地政局於今年初揭露一名八旬老婦遭騙走身分證影本，所幸申辦了「地籍異動即時通」服務，成功守護價值高達1700萬元的房...

六都購屋人氣燒滾滾 為何「它」最受歡迎？

年初受到新青安貸款等優惠政策的支持，房地產市場表現相當亮眼，根據六都民政局和地政局資料顯示，六都購屋意願全數提高。樂屋網調研中心經理洪安怡分析，從去年下半年政府推動新青安貸款，一舉強勢拉抬買氣，加上升息趨緩，買方進場意願更高，直至今年第一季，熱度持續維持，六都購屋比普遍提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。