吳東進、林伯翰當救火隊 分掌大台北瓦斯及寬頻董座

新光集團董事長吳東進與新光集團大股東林伯翰近期扮演救火隊，分掌大台北瓦斯及大台北寬頻網路董事長，在吳東進日前宣布接手大台北瓦斯後，林伯翰18日正式接掌大台北寬頻。林伯翰表示，未來將積極與電信業、有線電視、台北市政府加強合作，拓展光纖主幹線業務。

大台北瓦斯董事長謝榮富14日因病過世，大台北寬頻網路董事長陳振東近日則宣布退休，讓新光集團頓時少了兩名大將，新光集團董事長吳東進近日已宣布接掌大台北瓦斯，而與大台北瓦斯業務高度相關的大台北寬頻網路，則由新光集團大股東林伯翰接掌。

大台北寬頻在2002年由吳東進創辦，吳東進與林伯翰都是董事會成員，林伯翰還擔任副總經理，對公司業務熟悉，而當時的大股東除了大台北瓦斯，還包括新海瓦斯、新保及台灣固網，大台北第一任董事長兼總經理為王文一。

大台北寬頻為第二類電信，主要經營的地區包括新莊、板橋等大台北地區，在板橋地區的大客戶為台灣寬頻網路。

林伯翰表示，上任後，首先希望與電信業、有線電視業加強合作，畢竟大台北寬頻在大台北地區擁有幾百萬的服務人口，很有發展潛力，其次是希望與台北市政府展開合作，由於新光集團下的關係企業包括新光醫院都是使用大台北寬頻的骨幹，未來希望北市府轄下的仁愛、中興及忠孝醫院，也能加入大台北寬頻的網路。

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