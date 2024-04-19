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「日企改革進行式」獲利強勢成長 中長線投資更具魅力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年年初以來，日股表現極為精采。(路透)
2024年年初以來，日股表現極為精采。(路透)

2024年年初以來，日股表現極為精采，外資買超日股的累計金額擴大至3兆2,239億日圓，截至4月5日外資當週買超日股1兆7,644億日圓。東京證交所持續性的治理改革有成，上市公司紛紛加大股票回購規模，2023財年企業宣布實施股票回購總金額高達9.9兆日圓，日股續創新高。除了加速實施股票回購外，股利發放也逐年上升，2023財年股利發放總額預估將達16兆日圓，同步創下新高。日企積極回饋股東，提升股價淨值比，截至2024年1月底，上市企業股價淨值比低於1的企業比例已降至38.67% (2022年底為48.77%)。日本企業改革提升獲利能力，顯示日企擴張條件已齊，日股中長線力道有撐，法人建議投資人可採取分批加碼策略或定期定額方式布局日股基金。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，日企改革來真的，也吸引外資擁抱日股，根據日本財務省公布的統計資料，截至4月5日，2024年以來外資累計買超金額擴大至3.22兆日圓，超越了近十年的任一單年度紀錄。(日本財年為每年4月至隔年3月止，2023財年為2023年4月至2024年3月)，截至2023年底，日本上市企業(不包括金融業)帳上現金仍然高達約106兆日圓，處於歷史新高水準，預期未來仍將透過庫藏股買回，積極回饋股東，可望有效提升股東權益(ROE)與股價淨值比(PB)，在政策催化下，目前東證主板已有40%開始揭露東京證交所(TSE)要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。

以三菱商事為例，2020年8月巴菲特進場時，三菱商事的股價淨值比(P/B)才0.6倍，如今該公司股價淨值比(P/B)已經提升至1.72倍，期間該企業股價也獲得價值重估(Re-rating)、漲幅高達145%。日股起漲尚處於初期，仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價淨值比，預計將持續成為未來日股的另一波上漲動能。

張繼文分析，儘管3月日銀宣布退出負利率、但表明並非連續升息的開始，整體維持溫和鴿派基調，日圓不升反貶，日股則是回到上升走勢，日經225指數強彈並重返4萬點之上，日經225指數更是在3月22日盤中一度突破41,000點大關。隨著貨幣政策的不確定性利空排除，接下來日股將重新回歸反映企業的盈餘表現、以及日企持續進行的結構性改革(加速實施庫藏股、提高股利發放)所帶來價值重估(Re-Rating)的上漲動能。

東京證交所(TSE)於今年年初公布截至2023年底已按要求揭露改善股價淨值比(P/B ratio)行動的企業名單，亦被市場稱之為『榮辱榜』，因為在日本，企業相當重視形象，沒在名單中的企業面臨必須跟進的壓力。東京證交所(TSE)更是計畫將在未來每月定期更新該企業名單，同時也再頒布新的規定，要求在主板上市公司自2025年3月起必須使用英文揭露重要信息，反映日股轉骨底蘊，顯示東證改革的正面效應，預料將吸引更多資金進入日股，包含全球投資者、私募股權。根據國際專業機構預估，到2025年在東證主要市場掛牌的日本企業，平均PBR將達1.8倍，明顯高於目前1.5倍。

從宏觀角度來看，改革有了顯著的成果也讓市場更加相信日本企業改變的決心，吸引外資湧入日股，安倍經濟學及日本公司治理改革的進展，可望吸引長線資本進入，進而提高日股中長期表現。隨著日本2024年春鬥薪資調高至5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，PBR改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、岸田活化新創生態體系、加上岸田文雄加碼宣布從2024年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA帳戶的免稅額度大幅提高三倍，至每年360萬日圓（約新台幣80萬元），加速國民將銀行存款轉投資到股票、基金或其他證券產品，NISA政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

企業改革「現在進行式」發酵，日股持續吸引資金青睞(資料來源與日期：(左)Japan Exchange Group，2024/3/26，(右)NAM Tokyo，2024/01)
企業改革「現在進行式」發酵，日股持續吸引資金青睞(資料來源與日期：(左)Japan Exchange Group，2024/3/26，(右)NAM Tokyo，2024/01)

日股 淨值比

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