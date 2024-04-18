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興大攜手沛美生醫 細胞工程技術實驗室肌妍所正式啟用

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
現場提供不少樣品供來賓體驗。記者宋健生/攝影
現場提供不少樣品供來賓體驗。記者宋健生/攝影

看好細胞外秘體巨大的醫學潛力，長期致力於各式美容美體保養研發的沛美生醫科技18日宣布，座落於國立中興大學育成中心、斥資數千萬元打造的細胞工程技術實驗室-「肌妍所」正式啟用。

今天啟用儀式選在台中軟體園區舉行，超過200位來賓到場，沛美生醫董事長廖曼華感謝各界的支持與肯定。她說，沛美過去只是個代工廠，但目前已經有自己的實驗室，可以獨立生產細胞、製作可食用的外泌體，應用面非常廣泛。

同步舉行「次世代保養創新科技/極速高壓引導融合技術」發表會，現場並提供不少樣品供來賓體驗，感受將外泌體加入保養品後的感覺，強調透過與中興大學的合作，讓外泌體在生醫的應用上有一定程度的進步。

中興大學化學系教授賴秉杉表示，自五年前投入研究細胞外泌體至今，他觀察到外泌體的特殊膜表現與其生物特性，已經在許多生理及病理過程中扮演關鍵角色，從癌症治療到再生醫學，都廣泛受到運用；近年更是在醫美、化妝品、植髮、新藥研發等領域，也陸續開發出對應的功效。

繼臍帶血、幹細胞與生長因子之後，細胞外泌體(exosome)儼然成為近年最熱門的生技成分之一。在今年3月，衛福部也正式通過來自人體細胞的外泌體可以做為化妝品原料，台灣成為繼美、加、日、韓之後，全球第5個開放人源外泌體做為化妝品原料的國家。

根據全球市場洞察(Global Market Insights Inc.)預估，外泌體產值將從2022年的2.51億美元，快速成長到2032年的32億美元，具有龐大的市場潛力。

廖曼華說，憑藉沛美生醫肌妍所與賴秉杉教授共同開發的「極速高壓引導融合技術」，透過織(編織)、合(嵌合)、加(加載)、固(穩固)四個步驟，可將細胞外泌體轉化為更穩定，且更容易被實際運用的成分-艾索鏈，將能提高產品的多樣性與市場價值。

中興大學化學系教授賴秉杉(左)與沛美生醫科技董事長廖曼華(右)。記者宋健生/攝影
中興大學化學系教授賴秉杉(左)與沛美生醫科技董事長廖曼華(右)。記者宋健生/攝影

中興大學

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