智慧經營／工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安 從把事做對 到做對的事

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安大學及研究所唸的是電機，近30年的職涯則專研無線通訊領域。談起經營管理的心法，他分享王家衛導演《一代宗師》電影的一句話：「見自己、見天地、見眾生」。這原是描述習武的三重境界，卻也十分貼合做為科研管理者的心路歷程。

他認為，領導數百人的資通所團隊，就是不斷解決問題的「見眾生」過程，未來也要為培養接班人持續努力。

菁英養成 歷練完整

回顧就業歷程，丁邦安剛畢業短暫進入竹科網通廠，做的是數據機的數位訊號處理，屬於有線通訊領域。其後，進入工研院加入WiFi第一代產品晶片開發，近30年的研發方向都與無線通訊結下不解之緣。他也先後參與第三代行動通訊W-CDMA、WiMAX晶片開發，乃至於第四代、做到5G，及目前的6G及低軌道衛星。

丁邦安說，一路從晶片做到系統，再從終端產品做局端系統。從自我管理的研發工程師，逐步成長為帶領團隊的小主管，到目前領導資通所逾700人的組織，不外乎是「把事做對」，到「做對的事」的歷程。他認為，把事情做對是聰明的表現。但能做對的事情，則是智慧。

他舉例，擔任計畫主持人時，只會關注計畫流程、產品規格、驗測等實務進程， 卻往往無暇思考所開發出的產品，未來在市場上到底賣不賣得掉。而有智慧的選擇做對的事，則是在訂題目之初，就該想清楚銷售對象是誰的市場定位。然而，丁邦安認為，在工研院多年來，與一群聰明的人一起把事情做對，是很好的歷練。

至於，如何在團隊中發掘人才，並將其放在最適合的位置上，丁邦安有一套識人心法。他指出，可從不同的維度，去觀察人的影響力。而影響力又可分為隱性及顯性兩大類。前者是由：硬實力X軟實力X業務力的三項指標組成；至於顯性影響力則需要：研究力X傳道力X服務力來定位。

適才適所 培育接班

丁邦安曾赴交大EMBA進修，他指出學校大多是教授西方的多元管理工具，在實務上則認同台積電創辦人張忠謀以及SpaceX創始人和特斯拉執行長馬斯克發表的各項自我養成的主張，並將之總結為「做對的事，把事做對」的原則。

對於東方的管理哲學，丁邦安認為王陽明的「知行合一」心學、曾國藩的「結硬寨，打呆仗」六字戰法，以及日本經營之聖稻盛和夫主張的「12條經營哲學」，在在都可窺見陽明學一脈相傳的脈絡。

被王家衛導演在《一代宗師》電影裡的一句話：「見自己、見天地、見眾生」觸動的丁邦安，並解讀學習的初階，往往是「見自己」的抄襲的階段。其後「見天地」進入模仿階段，透過向各領域專家請益，增益己所不能。最後則是進入「見眾生」的創新階段。他說，通常這階段的領導人，必須當責地自己解決問題，並展開傳承培育接班人的大任。

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