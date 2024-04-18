老園丁耕讀筆記／現代與傳統的交滙

最近帶領幾位年輕同事前往南部一家公司拜訪；會議結束後，企業主盛情安排豐盛的晚宴，介紹公司的重要主管及二代接班成員。在這個宴會上，除了品嘗在地美食外，也感受到企業主、主管和接班人之間和諧相處的場面，展現家族的溫暖氛圍，同時也保持傳統的倫理秩序。

這位企業主打造食品王國的事業，歷經波瀾後的成就斐然，席間談起二代傳承接班、安排及家庭生活管理的和睦之道，娓娓道來過去這些年的挑戰與成果，他最後謙虛地說：「一切都歸於祖上積德。」這句話頗引人深思。

祖上積德這一個觀念在傳統文化中被廣泛接受，指的是祖先累積的善行和功德，會隨著時間延續，庇佑後代。

事實上，因為先輩們處事心存善念、溫暖同理又熱心助人，打造出正向善良的環境及生命支援體系。由於這樣的感念而廣結善緣，眾人願意與你結交，當你需要或碰到困境時也伸出手支援你，比如引薦工作、提供人脈資源等，當你得到這些善的環境回報時，就會覺得是來自祖上的積德，所給予庇佑、福報。

延伸到家庭中，父母的言傳身教讓兒女耳濡目染，產生潛移默化的影響，並內化成為行為準則，即所謂的家教，包括個人品德、行為模式及價值觀的建立，自然形成受人歡迎、喜歡、接納的良善循環。

值得一提的是，當今社會從農業變遷到網際網路時代，人與人之間的互動已大量地被壓縮，當一切的進展都變得很快速，「祖上積德的時代性、時間感」似乎也被重新定義了。

換句話說，這樣的警語、訓示不再是祖上的「行為」，讓子孫得到「結果」，而是「種什麼因，得什麼果」，這個因果關係變得立即與快速。

舉個人例子來講，當年申請國家基金投資時，因為多年前結識的客戶，適時提供關鍵協助，才讓此重大投資案得以通過；我的新書也因為企業前輩們的推薦、新世代朋友們的相助，才能得以成功出版。這些都是源自於過去以來，個人累積打造的良善支援體系，才能獲得幫助。對我來講，現代祖上積德已經是現時來報了。

現今，在職場的員工可將「祖上積德」的觀念轉化為「小我」的個人修養，勤勤懇懇、努力完成每一項工作，且積極參與公益活動，為社會貢獻，幫助他人等於幫助自己，透過這些行為與行動去打造自己的良善支援體系，為自己的職涯發展及生命旅程帶來福報。

企業主在經營管理上，更應將「祖上積德」的觀念提升為「大愛」的理念，即推行地球的環境保護（E）、員工及供應鏈的社會責任（S），及公司治理（G）的落地執行，「祖上積德」可被理解為企業所建立的價值觀和文化的基石，能促進員工間的合作、凝聚力和彼此信任，進而提高企業的績效和競爭力。

目前永續發展大道上的ESG可說是企業主在實踐「祖上積德」的具體表現，最好的例子就是華人企業高峰會第一屆君子企業家得獎人鄭崇華先生，他打造的台達電不僅經營績效優異、國際品牌形象突出、家族接班傳承順利、長期熱心公益投入環保、教育及文化等議題，對台灣的經濟產業及社會發展的貢獻有目共睹，是將「祖上積德」發揮到大愛境界的企業經營的最佳代言人。

在傳統與現代的交匯時代，應重新詮釋「祖上積德」的意義，將其融入現代生活和企業管理之中。這不僅是對傳統文化的尊重，更是對未來負起責任，也為我們的生活和社會帶來更多的溫暖和正能量。

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