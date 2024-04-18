南山人壽斥資23.58億元 購得桃園、台南兩筆不動產

南山人壽今宣布斥資23.58億元購得兩筆不動產，分別是一筆金額11.7億元桃園市的建案，此為自用；以及台南市新市區一筆不動產投資，金額11.88億元，用於收取穩定長期租金收益。

南山以11.7億元購得桃園市桃園區建案自用，土地面積為277坪。另外，向台灣瑞肯物流股份有限公司購得台南市新市區不動產；土地面積5,447坪、建物面積3,076坪；交易總金額11.88億元；南山表示，係依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益。

南山人壽日前才出售位於台北市內湖區的利豐大樓及南山瑞光大樓兩棟廠辦予科技大廠台達電，交易金額達47.9億元。戴德梁行指出這是今年第1季最大宗的交易。

商品推薦