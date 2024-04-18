南山人壽斥資23.58億元 購得桃園、台南兩筆不動產
南山人壽今宣布斥資23.58億元購得兩筆不動產，分別是一筆金額11.7億元桃園市的建案，此為自用；以及台南市新市區一筆不動產投資，金額11.88億元，用於收取穩定長期租金收益。
南山以11.7億元購得桃園市桃園區建案自用，土地面積為277坪。另外，向台灣瑞肯物流股份有限公司購得台南市新市區不動產；土地面積5,447坪、建物面積3,076坪；交易總金額11.88億元；南山表示，係依保險法規定，進行不動產投資及收取穩定長期租金收益。
南山人壽日前才出售位於台北市內湖區的利豐大樓及南山瑞光大樓兩棟廠辦予科技大廠台達電，交易金額達47.9億元。戴德梁行指出這是今年第1季最大宗的交易。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 致電房仲對方第一句話讓他一頭霧水 內行秒懂：不這樣會被嫌不專業
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言