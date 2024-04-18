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配息0.69元創近30年次高！華航董事名單出爐 獨董席次增加兩席
華航（2610）股東會將於5月30日召開，現金股利配發0.69016808元，以現金股利來計算，僅次於2021年的0.83元，寫下近30年次高，如果加計股票股利一起計算，則是近20年來次高。今天也提出新任的董事名單，大部分的董事變動不大，獨董席次增加兩席。
華航以今天收盤價19.6元漲幅為1.82%，配發現金股利為0.69016808元，現金殖利率3.5%，這是繼1995年以來，近30年歷史次高，配發率約61%。
華航原董事席次13席，考量到公司治理需求，本次增加獨董席次由原來的3席增加到5席；股東會也提案未來董事的席次要增加到15席董事，也就是原本13席次再增加2席到15席。
華航2023年合併營收1,848.17億元，合併營業淨利101.57億元，稅後純益68.19億元，每股稅後盈餘1.13元，相較前一年度每股盈餘0.48元，成長0.65元，創近十年次高。
華航集團3月合併營收為165.07億元，刷新歷年同期新高，月增1.82%，年增9.74%；第1季的營收為486.41億元，年增率13.94%。
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