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市場驚艷！距九份子10分鐘車程竟差6萬 泰嘉開發「世界之心」每坪30萬

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，距九份子10分鐘每坪便宜逾6萬，市場驚艷。記者林政鋒／攝影
泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，距九份子10分鐘每坪便宜逾6萬，市場驚艷。記者林政鋒／攝影

泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，基地位於台南產業園區，距離九份子10分鐘車程，每坪卻便宜逾6萬元，購屋者驚艷。

泰嘉開發董事長呂金發表示，台南產業園區面積494公頃，除了產業用地，特別劃設31.34公頃的社區住宅用地，主要是提供台南產業園區廠商員工的居住需求，方便就近上班，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區。

他說，台南產業園區目前的住宅區，大約只興建600多戶的透天住宅，泰嘉開發看好園區的住宅需求，一口氣買進3,742坪住宅建地，後來買進的建商還包括聯上（4113）集團和海悅（2348），此次由泰嘉擔任開路先鋒，18日率先動土「世界之心」，可說是台南產業園區的第一個大樓住宅建案。

呂金發表示，2023年產值約6,800億元的台南產業園區，是台南科學園區的衛星園區，成為南科廠家的供應鏈，因此，台南產業園區孕育了奇異、可成、友達、聯合再生能源、以及堤維西等多家隱形冠軍企業，台灣成膜、台灣東洋、安瀚視特、東特公司等企業，更是台積電的半導體上游材料供應鏈，未來，這裡也是Google的數據中心。

因此，「世界之心」的潛在目標客群相當明確，除了區內現有的2.6萬位左右的員工，鄰近的鹿耳門天后宮，因為屬於南台灣重要宗教據點，鹿耳門天后宮的信眾，也是「世界之心」的潛在客源。

呂金發指出，台南房市經過8年來的上漲，加上新冠疫情之後的兩波段飆漲，永康、平實營區、中西區等主要區域，都已站上4字頭，安南區的九份子重劃區大樓住宅，近期的最高成交價也都來到每坪37萬到38萬元，買家不乏來自南科的高科技員工。

呂金發表示，總銷大約60億元的「世界之心」，規劃興建5棟15樓的住宅，共有9個店鋪、532戶住家，每戶介於20坪到37坪，以2房和3房的產品為主，平均每坪開價30萬元，等於是比車程大約10分鐘的九份子重劃區，每坪便宜7到8萬元，因此，南科族群也將是「世界之心」的訴求對象。

呂金發表示，考量全球逐步進入AI世界，因此，泰嘉「世界之心」有別於之前的建築規劃，特別強調生活智能需求，包括雲端智能物管系統、智慧門禁管理系統、科技智能櫃、智能送餐機器人、以及電動接駁車，一應俱全，希望帶給住戶全新的現代化生活感受。

泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，距九份子10分鐘每坪便宜逾6萬，市場驚艷。記者林政鋒／攝影
泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，距九份子10分鐘每坪便宜逾6萬，市場驚艷。記者林政鋒／攝影
泰嘉開發台南「世界之心」18日動土，距九份子10分鐘每坪便宜逾6萬，市場驚艷。記者林政鋒／攝影
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台南 重劃區

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