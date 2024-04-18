藏壽司「淡水站前店」、「新莊宏匯店」明日恢復營業

統一集團旗下7-ELEVEN首開先例，在台南永康設立全台第一間有專人自煮餐飲的門市。目前雖然還未正式開幕，但臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」搶先曝光後，短短一天時間就吸引1.5萬人按讚，現場門市更是人潮滿滿。這個佔地一千坪「小七」，到底厲害在哪？為何當地業者說，統一在「這塊寶地」搶下灘頭堡？

2024-04-18 15:28