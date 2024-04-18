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藏壽司「淡水站前店」、「新莊宏匯店」明日恢復營業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲藏壽司（2754）18日發布聲明，公司位在新北市之「淡水站前店」與「新莊宏匯店」，為配合政府之食品安全管理措施暫停營業，衛生局業已准予復業。

亞洲藏壽司表示，本次因衛生局接獲「疑似食品中毒」的通報，故據此要求公司上述兩家店舖暫停營業，業經衛生局指示准予復業，故「淡水站前店」與「新莊宏匯店」將於4月19日恢復營業。暫停營業期間，造成顧客與相關人員的不便，深感抱歉。

亞洲藏壽司也表示，今後亦會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

藏壽司 食品安全

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