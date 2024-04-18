漢來美食董事會通過每股配息7元 配發率92%
漢來美食（1268）18日召開董事會，通過發放每股現金股利7元，重回過去配息高峰，以去年每股盈餘7.61元來看，配發率92%；而以今日收盤價149元計算，現金殖利率4.7％。
漢來美食表示，公司在2019年~2021年創下連續三年配發7元現金股利的紀錄，疫情期間雖然營運受到衝擊，仍交出連續兩年配發3元現金股利的成績，且配發率皆維持在90%以上的高股利政策。今年配息除站回疫情前的水準，在營運量能上更已布局到位，為超越目標做好準備。
漢來美食去年合併營收49.2億元創歷史新高，年增31%，主力品牌海港及宴會廳營收成長均逾三成，使公司成長率優於全台餐飲業整體平均水準；去年稅後淨利3.2億元，年增1.5倍；每股盈餘7.61元。漢來美食表示，去年第4季在台北漢來大飯店開出的4家餐廳（含烘焙坊）及1宴會廳，今年第1季已經開始獲利。另，今年第2季、第3季均有品牌餐廳拓店規畫，包含溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店，預期拓店效益將持續發酵。
其中上菜店皮鴨專賣店預計第3季在高雄夢時代購物中心開出品牌第3家分店。該品牌以「即烤櫻桃片皮鴨」為主打，桃園店和竹北店開幕以來業績表現強勁，竹北店更是幾乎每個餐期都客滿。
漢來美食表示，今年是餐飲業充滿機會和突破的一年，人力短缺、能源及物價不斷上漲，在在都在考驗著經營者的耐力和智慧，將透過精準的市場布局和品牌產品的研發來因應。
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