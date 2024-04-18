士林海光公辦都更 永和建商15億得標

台北市「士林海光公辦都更案」昨（17）日舉行簽約典禮，由新北市永和在地建商漢皇集團擔任出資者興建，這是該集團首次插旗北市公辦都更案，預計投資15億元，興建地上15層、地下三層建築，未來每坪開價估8字頭，總銷約30億元，預計2029年完工。

漢皇董事長孫正乾表示，近年營造成本高漲，加上缺工問題，未來又有綠色通膨、碳稅開徵等問題，因此房價一定會反映成本而上漲，由於仍有大量的剛性需求，預期今年整體市場還是會很好。

該案基地位於士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原為北市府警察局宿舍及北市公共運輸處宿舍，原有宿舍建築均已拆除且完成綠美化，並供民眾農耕與植栽作為田園城市基地使用。

該案原計畫由北市府自行擔任實施者，2019年核定都市更新事業及權變計畫，並自行發包新建工程，但因大環境改變，營造成本遽增，後續歷經四次公告新建工程流標，最後經北市府與民間專業團隊召開多場說明會與所有權人溝通需求，改以公開徵求出資者方案續行，終於招商成功繼續推動。

該案與歷史悠久之葫蘆寺相鄰，也將設置文化藝牆，呼應傳統氣息，在現代與懷舊之間取得自然的平衡，並重新規劃設計南側綠帶設施，納入該案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。

台北市副市長李四川表示，近期403地震釀全市受損大樓有上千案，表面看起來磁磚掉落，但實在上是內傷，居住正義固然重要，但居住安全更重要，希望市民可以更重視安全問題，提高都更意願。

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