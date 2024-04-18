CDMO國家隊楊育民掌舵 5月底前要完成A輪募資

經濟部規劃籌組的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）昨（17）日宣布，現任美國國家韌力（National Resilience）公司副董事長楊育民已被選任為TBMC董事長，將帶領TBMC邁向全球委託開發暨製造服務（CDMO）新局。

在楊育民領導之下，TBMC將製造包括mRNA疫苗、細胞療法、基因療法、蛋白質藥物等多種產品，開發國際市場，展現台灣生物製造領域的實力。

這家由政府發起成立的CDMO國家隊目標5月底之前完成45億元以上的A輪募資，目前已傳出超額認購2、3倍。不過，有意參與投資的國內創投界昨日都表示，對TBMC投資充滿期待，但目前資訊太少，很難進行「盡職調查（Due Diligence,DD）」，尚無法拍板確定投資。

國內某金控創投負責人表示，TBMC發起A輪募資計畫以來，對投資界具有四大吸引力，一是國發基金為大股東，二是每股20元的低價，三是CDMO的題材，四是TBMC目標兩年後登興櫃。不過除了這四大誘因之外，TBMC目前提供國內投資界的訊息並不多，甚至有點神秘。

除了楊育民之外，目前尚在進行45億A輪募資的TBMC，行政團隊也已就定位，執行長由前無錫藥明總裁兼技術長張幼翔擔任，財務長由TBMC剛卸任董事長的瞿志豪兼任，前生技中心執行長吳忠勳擔任特聘問，策略長為前生技中心副執行長紀威光，資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾為監察人，其餘各事業處主管也分別來自工研院及生技中心。

根據TBMC規劃，位在台北生技園區的製程開發實驗室，今年第3季就可啟用，且透過生技中心移轉，已可承接國內抗體製程開發的小量訂單，後續也會透過工研院移轉部份細胞治療開發訂單。此外，位在竹北生醫園區的GMP量產工廠將在2026年底投產，包括生物製劑、細胞治療、基因治療、mRNA/長鏈核酸等產品，將規劃自今年起至2027年陸續完成建置及確效。



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