等跌者要瘋了！前兩月預售屋狂賣3200億、年增150%

預售市場在去年平均地權條例上路後，愈賣愈好，去年第4季明顯轉熱，今年前兩月實價揭露共計約1.9萬戶，較去年同期增加約1萬戶，銷售金額3,202億元，年增近2千億元，年增幅高達150%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然預售房價上揚，但整體市場買氣在換約買盤退場下，仍顯得強勁，想等房價回跌機率渺茫。

曾敬德表示，從預售市場每月的揭露狀況，可以看出房市短期需求強勁，且價格還是呈現緩漲趨勢，雖然平均地權條例有效壓抑預售換約型買盤，不過自用買氣穩健，加上許多案子都訴求低自備，讓自用客好上車的條件下，的確成功吸引市場買氣。

統計顯示，今年2月雖然有農曆年節等季節性因素，但仍繳出銷售揭露7,500件的亮眼成績，年增幅度高達62%，若統計前兩月預售揭露共計約1.9萬戶，揭露的銷售金額高達3,202億元，都呈現較去年同期倍增的強勁市況。

若以區域來看，2月銷售揭露量最大的是台中市的1,624件，台中市的市場供應量大且民眾對於新房子需求強勁，都促成銷售量增，第二名則是新北市的1,320件，桃園市的1,233件，與高雄市1,167件，這些都是今年2月的預售熱區。

曾敬德表示，開發商為了迎合市場能夠負擔的總價，除了把產品規格盡量壓縮外，還搭配低自備首付輕鬆的方式，希望吸引自用客的目光，目前看來這樣的銷售策略算是相當成功。 資料來源／信義房屋

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