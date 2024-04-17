曾經流標4次！永和在地建商砸15億元 奪士林海光公辦都更案

北市「士林海光公辦都更案」17日舉行簽約典禮，由永和在地建商漢皇集團擔任出資者興建，這也是該集團首次插旗台北市公辦都更案，預計投資15億元，規劃興建地上15層、地下3層建築，未來開價估8字頭，總銷約30億元，預計2029年可望完工。

漢皇開發董事長孫正乾表示，雙北老舊屋齡多，不僅有安全疑慮，且市容不佳，巷弄內房屋根本不能看，不過都更真的是不容易的事，以台北市有幾千家建設公司來看，要是每一家都能做一兩個案子，那台北市早就全面都更完了。

孫正乾表示，近年營造成本高漲，加上缺工問題，導致過去有時建商甚至是做白工，未來又有綠色通膨、碳稅開徵等問題，因此房價一定會反映成本問題而上漲，仍有大量的剛性需求，預期今年整體市場還是會很好。

該案基地位於臺北市士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段 Y24 站預定地，原為臺北市政府警察局宿舍及臺北市公共運輸處宿舍，原有宿舍建築均已拆除且完成綠美化，並供民眾農耕與植栽作為田園城市基地使用。

另，該案與歷史悠久之葫蘆寺相鄰，也將設置文化藝牆，呼應傳統氣息，在現代與懷舊之間取得自然的平衡，並重新規劃設計南側綠帶設施，納入本案景觀一併規劃，結合步道、休憩涼亭、Youbike站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。

該案原計畫由臺北市政府自行擔任實施者，在2019年核定都市更新事業及權變計畫，並自行發包新建工程，無奈遭逢大環境的改變，營造成本遽增，後續歷經4次公告新建工程流標，不過最後經北市府與民間專業團隊召開多場說明會與所有權人溝通需求，改以公開徵求出資者方案續行，終於招商成功繼續推動。

台北市副市長李四川表示，近期403大地震釀全市受損大樓已經有上千案，表現看起來磁磚掉落，但實在上是內傷，居住正義固然重要，但居住安全更為重要，而台灣人很健忘，大部分的災害都是忘記中悄悄來，希望未來市民可以更加重視安全問題，提高都更意願。 漢皇集團董事長孫正乾（右）與漢皇開發副董事長孫鼎翔（左）。記者朱曼寧／攝影 都更後示意圖。記者朱曼寧／攝影

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