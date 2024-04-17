大都更時代+推案熱 營建股強漲 國產、建國盤中亮燈

4/3的花蓮大地震震出都更需求迫切，根據內政部統計，全台屋齡超過屋齡50年以上的房子高達110萬戶，內政部長林右昌15日表示，都更條例修法，預計三個月內收斂意見並提出草案，另外住展雜誌發布報告，北台灣第1季住宅案總推案量年增12.9％，雙利多推升營建股走勢，建國（5515）、國產（2504）盤中亮燈漲停，寶徠（1805）、長虹（5534）強漲逾8%，國建（2501）、愛山林（2540）、皇昌（2543）等漲幅逾6%。

根據內政部統計，全國屋齡50年以上的房子高達110萬戶，其中前3名為台北市14.5萬戶、高雄市13.5萬戶、新北市12.5萬戶；屋齡30年以上的房子，占比則高達50%，達460萬戶。針對危老重建計畫，內政部至今年2月底受理3,731件、核准3,509件，都更件數也達1,723件。

另林右昌表示，針對都更條例修法，改為實施容積管制前已「申請建照」的合法建物，就能以原容積重建或申請容獎，目前已進入部會協商階段，希望三個月內提出草案。

除了都更迫切以外，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2,614.8億元，年增12.9％，住展雜誌發言人陳炳辰表示，後市仍很有看頭，因為推案集中在2月農曆年後，第1季還未完全反映推案量，且新北市、桃園市以外的其他地區建案將依序進場。

雙利多加持下營建股表現強勢，其中國產、建國盤中攻上漲停板，國產3月營收為18.22億元，年減12.11%，第一季累計營收51.49億元，年增2.36％。法人指出，國產受惠工業園區興建，將帶動周邊房地產開發與建設需求，另外未來都更案件將大量釋出，以及政府持續推動公共工程，都將挹注國產營運。國產南港廠開發案預計於2027年完工，全數出租一年可貢獻14億元租金收入、8億元獲利。

國建3月營收32.3億元，年增256.4%；累計今年第1季營收70.4億元，年增逾145%，主因為交屋入帳及工程收入增加。不過，國建還有四大案建案將完工交屋認列，包括「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」及「國泰悠陽」，合計完工交屋量達127億元。國建也有不少都更改建案，且位處精華地段，如北投區大業段都更案、南港玉成段、松山敦化段都更案等。

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