台灣高鐵三站贈樹苗3,600株 響應低碳永續行動

台灣高鐵公司（2633）響應「世界地球日」，與農業部林業、自然保育署及轄下新竹分署、臺中分署、屏東分署攜手舉辦2024「共植美好」低碳永續行動，將於4月22日世界地球日當天上午於高鐵桃園、台中及左營站三站，分別送出1,200株寶島原生樹苗，總數達3,600株，數量有限、送完為止。歡迎旅客自備環保袋領取，親手種下環保的苗種，與高鐵一同打造低碳永續的美好台灣。

此外，台灣高鐵公司積極推廣無紙化車票，鼓勵民眾多走路、多搭乘高鐵等大眾運輸工具，實現健康減碳生活態度，今年除現場排隊領取樹苗外，凡出示手機下載的「T-EX行動購票」App，或4月1日至4月22日其中1天，手機或任何穿戴裝置中，走路步數超過8,000步之紀錄，皆可再領取1株（不挑種類）。植樹可減碳增氧、改善溫室效應，台灣高鐵公司歡迎旅客共同植樹綠化環境，響應政府「2050淨零碳排」目標。

台灣高鐵公司表示，本次「共植美好」贈樹苗活動，特別邀請林業及自然保育署人員及樹醫生，於贈苗現場為旅客、民眾及小朋友們講解植樹知識、栽植教學，增加大眾對台灣原生植物的認識；今年更號召高鐵員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，以行動落實守護環境、關懷土地、永續深耕的企業承諾。

本次桃園站發送樹苗為毛胡枝子、越橘葉蔓榕、山櫻花及流蘇，台中站為石斑木、華八仙、鳳凰山茶及臺灣香檬，左營站則為硃砂根、青剛櫟、蘭嶼柿、月橘、蘭嶼羅漢松及鵝掌藤。所有贈送的樹苗皆使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗直接放置到未來要移植的大盆中，育苗盆分解後還能提供植物養分，環保又方便。3,600株樹苗成長後可減碳150公噸，約0.4座大安森林公園減碳量；實際參與樹苗成長過程是最好的教育學習，期待這些小樹苗未來都能在台灣的土地上成長茁壯，枝繁葉茂。

高鐵公司表示，這次「共植美好」低碳永續行動發送、種植的樹苗，為台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣氣候環境且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。值此春暖花開時節，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。

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