量子覺知手札／強與弱
一個用木片箍成的水桶其裝水的多寡，是由其組成木片中最短的那一個高度所決定的，而再強韌的鏈條最後也會在最弱的環節上斷掉，雖然這個想法在古典的傳統力學時代是事實，在有因才有果的概念下，最弱的部分或人員當然可能會成為破壞整個系統或組織運作的害群之馬。
但是，在一切都有可能、一切都不確定的量子覺知時代，這個想法就有待商榷了。
首先，最弱的那一部分我們並不確定它是自發還是其他強的部分造成的。
其次，也許是整個系統早已有了狀況，瀕臨了崩潰的狀態，這時找出最弱的部分只不過是以替罪羔羊來取代未知的原因。
而有個隱藏的真相我們可能忽略了，最弱的部分有可能是一個系統不正常運轉的先兆指標，但是它在其他作用上卻說不定是最強的。它讓我們有了另一種可能的覺察，進而改變了對外部情況的看法。
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