快訊

18年前曾被雷擊！能高越嶺道地標「光被八表」遭震損 短期恐難修復

睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢風險高

北市「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工集體神隱 至少百人受害

東元布局智慧節能零碳方案 估平均省14.5%用電

中央社／ 台北16日電
機電大廠東元積極布局零碳解決方案，涵蓋高效驅動系統、節能系統、以及機電新品。 圖／聯合報系資料照片
機電大廠東元積極布局零碳解決方案，涵蓋高效驅動系統、節能系統、以及機電新品。 圖／聯合報系資料照片

機電大廠東元積極布局零碳解決方案，涵蓋高效驅動系統、節能系統、以及機電新品，透過馬達和變頻節能設計為基礎的整合智慧節能系統方案，東元統計，客戶導入平均可減少14.5%用電。

東元指出，今年是台灣國內碳交易元年，台灣的排碳有價時代正式開始，加上台灣電費因需求逐年上升，未來產業機械效率，攸關主要排碳大戶總排碳量及用電量，節能減碳成為業界面臨的重要課題。

因應電費上漲和排碳大戶需求，東元設計智慧高效驅動系統，整合變頻控制系統和IE5高效馬達方案。

為了協助企業節能減排，東元也推出「設備變速控制節能方案」，採用高效能IE5/IE4馬達，搭配變頻器，按照客戶製程需求及系統負載，即時變速控制，節電最高能達到30%。

東元也設計直驅永磁馬達和變頻器，提高傳動效率，例如冷卻水塔直驅系統可省去傳統需要減速機、皮帶輪等設備，節費效益可到18%。

透過馬達和變頻節能設計為基礎，整合空壓、空調、泵浦、風機等系統，並加上數位化能源及碳排管理等方案，東元統計，按照協助客戶進行馬達驅動系統節能改造的實際經驗值，東元智慧節能系統導入客戶工廠或大樓，平均可減少14.5%用電。

東元

延伸閱讀

南京北站造型像「衛生巾」 網酸：未來人潮出站像側漏

東元、中興電 四檔有戲

東元經營權之爭！周玉蔻謗「小三奪權」遭訴出庭 還批檢察官濫權

全聯搶攻綠商機 9款專櫃級「零碳」髮膚用品3.6折起換購

相關新聞

新移動時代 汽配、車電和智慧移動三展齊發

由經濟部、外貿協會、電電公會共同舉辦的2024台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台北國際汽機車...

國光生獲四價流感採購第一順位 得標金額7.55億元

國光生技(4142)今日宣布，衛福部疾管署今（16）日公告公費四價流感疫苗招標結果，受評選為第一順位，得標320萬劑，總...

再等4年！嘉義華泰名品城因應南部高溫設計騎樓、戲水區

嘉義科學園區帶動鄰近嘉義高鐵特定區發展，華泰名品城子公司格珞麗亞企業宣布投入48億元，開發2至3層樓大型Outlet商場...

慧洋集團董座藍俊昇率隊 參與今年度第三艘新船交付儀式

慧洋海運（2637）於16日公告新船交付投入營運，係由常石集團(舟山)打造之巴拿馬型（82,300 DWT，船名：Kat...

生技醫療產業發展回溫 永豐金證券擕手證交所舉辦主題式業績發表會

隨著生技產業利多消息不斷，多家高獲利生技股今年也將延續成長力道，沉寂多時的生技產業，重新獲得投資人關注。永豐金證券與臺灣...

maaūu 房產電商攜手圖靈證書建立建案資訊認證機制

預售屋市場的資訊不對稱，使買方難以確認將來成屋的實際狀況，導致交易的不確定性和許多購屋風險紛爭。為建立買賣雙方有共識的信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。