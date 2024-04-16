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泓德能源攜手士電 搶攻電動車充電商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）布局電動車充電事業版圖，2021年成立星舟快充提供全方位充電營運商服務，整合集團軟硬體資源，提供一站式充電營運解決方案。今年首度參與台灣國際智慧移動展，即與士林電機聯合展出，不僅呈現各自在充電領域的成果與優勢，更表達雙方合作表後光儲充解決方案的決心。

台灣目標2040年禁售燃油車，因此積極拓展電動車市場，但要普及電動車，就得先布建足夠的充電樁，才能減緩車主的里程焦慮問題。從電動車數量來看，台灣2023年新售純電小客車為2.4萬輛，總量已達5.8萬輛。預估到2030年單年銷售量將成長至11-18萬輛，總量則為52-71萬輛，路上每10台車就有1台是純電小客車，銷售占比達30-40%。

泓德能源總經理周仕昌表示，因應電動車銷量不斷提高，充電設備與相關服務也必須大幅提升，才能滿足車主需求。參考電動車的銷量預估，充電設備累計至2030年預計有146-200億的規模，至2030單一年度，充電費用則預估有96-130億的收入。泓德能源看好充電市場商機，成立星舟快充，展開「充電站建置與營運」、「充電設備銷售與保修」以及「充電站加盟與代管服務」。

也因此，泓德能源將與士林電機在台灣成立合資公司，展開在地化生產與銷售通路合作，共同將表後光儲充解決方案應用在各種不同場域中。未來，雙方也將一起跨足國際市場，首要目標即瞄準日本市場，並與日本在地大型商社合作，共同開發表後光儲充解決方案應用場域。

星舟快充整合四大營運優勢，包含完整規劃建置團隊、自有維修客服團隊、後台軟體開發團隊與曝光引流行銷團隊，提供軟硬體場域整合解決方案TITAN，服務內容涵蓋智慧綠電系統、充電樁設備與充電專用園區。充電站開發站點已遍及全台，合作夥伴包含連鎖通路、停車場業者與飯店百貨等。

快充 電動車

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