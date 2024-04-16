公費流感疫苗公布得標廠！國光獲五成 320萬劑、總金額7.5億元

衛福部疾管署16日公告公費四價流感疫苗招標結果，國光（4142）經評選為第一順位，得標320萬劑，總金額7億5,520萬元。國光生技表示，身為MIT國產流感疫苗廠，以滿足台灣防疫需求為第一優先；另外，因應世界衛生組織（WHO）建議明年改用三價流感疫苗，國光擁有三價流感疫苗藥證，配合政府需求，有信心明年可以順利轉換產線供應三價流感疫苗。

衛福部疾病管制署今年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，國光生技供應320萬劑。國光生技表示，由於今年公費流感疫苗有五家廠商加入，占比略降，不過，國光為台灣唯一加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組（IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 會員，能參與WHO每年季節流感病毒選株會議，第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株。

因此，國光生技早在3月初就啟動四價流感疫苗原液生產，將以滿足台灣防疫需求為第一優先，在生產及出貨時程均有規劃，務必如期供貨滿足全民防疫所需的數量；另外，由於今年所有流感疫苗廠商均參與公費流感疫苗供應，在自費市場部分，國光也會準備比往年更多的供應量，積極布局自費市場。

在外銷市場部分，國光也供應東歐四價流感原液，以及中國大陸、泰國四價流感疫苗成品，並持續在亞洲各國申請藥證，新增外銷市場，預估今年流感疫苗外銷市場至少持平或可微幅成長。

另外，由於已多年未見流行，WHO今年建議移除B型流感Yamagata病毒株，提醒各國儘早因應，針對明年政府可能改採購三價流感疫苗，國光生技也胸有成竹。國光生技表示，國光在台灣擁有三價和四價流感疫苗藥證，雖然過去幾年在台灣未供應三價流感疫苗，但國光擁有的三價流感藥證仍有效，目前國光已著手進行三價流感疫苗藥證新增產線變更，預計今年內完成，一旦台灣有此需求，國光立即可生產供應三價流感疫苗，善盡國產疫苗廠的社會責任。

國光生技為WHO新型流感防範架構PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）的合作夥伴，並於2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與Sanofi、GSK等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，成員能參與每年季節流感選株會議，在第一時間獲得最新流感病毒監測資訊，並與國際大廠交流經驗。由於國光為國內唯一加入聯盟的流感生產廠，對於迅速因應新流感疫情及流感疫苗生產具有獨特優勢。

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