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華泰名品城插旗嘉義 2028年營運
台灣OUTLETS龍頭華泰名品城將展出第二個據點，插旗嘉義，規劃於2028年投入營運。結合零售、餐飲、休閒娛樂，並設置展演空間，以吸引海內外旅客造訪，進而推動在地經濟、文化發展，創造更多就業機會。
華泰名品城董事長梁曙凡今日表示，華泰集團跨足零售產業即將邁向第9年，經過3~4年的謹慎評估，選址在此是因為看中這裡的可塑性與無限可能，嘉義縣擁有豐富的文化底蘊、世界級自然景觀及國家級場館，目前每年平均可吸引超過300萬名海內外遊客專程造訪。
梁曙凡也說，未來配合六大產業園區的開發，可補足此區大型商場的缺乏、人口紅利的日常生活需求，有效吸引嘉義縣市、鄰近的彰化、雲林、北台南客群前往消費。
梁曙凡表示，華泰名品城嘉義店 位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通相當便利。
梁曙凡指出，此案場總占地面積近10萬平方公尺，共分為三期開發，預計於2025年動工，第一期開發量約可達3.3萬平方公尺，延續GLORIAOUTLETS華泰名品城桃園店露天概念，將以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心。
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