雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會

大台北捷運周邊房價居高不下，仍是許多人購屋首選，永慶房產集團彙整近一年實價資訊，統計捷運站周邊800公尺總價千萬內的中古屋，總計有11座捷運站近一年交易件數逾百件，追求低總價捷運宅的民眾，可列入參考。

觀察各站交易量，位於新北市板橋區的府中站近一年累計171件交易，名列雙北最熱銷千萬捷運宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運府中站位於新北市板橋區舊市區，周邊生活機能完善，近一年平均房價每坪約52萬元，總價千萬內中古屋以15坪左右的小宅為主流，吸引眾多有通勤、置產需求的購屋消費者。

新北市三重區三重國小站，近一年交易量162件，排名第二。

陳金萍指出，三重國小站搭乘捷運僅需一站便能進入台北市，周遭生活機能完整，吸引眾多北市通勤上班族選擇移居，近一年中古屋每坪44.9萬元，房價相較於一橋之隔的大同區親民許多，受到不少台北市外溢購屋消費者青睞。

交易量第三名則是北市中山區中山國小站，近一年有144件千萬以下住宅的交易，中山國小站周邊中古屋近一年平均單價達65.9萬元，千萬內的中古屋多為坪數12坪內的套房產品，但與蛋黃區的套房捷運宅相比，房價仍相對親民。

11個捷運站中，丹鳳站均價35.8萬元，為最實惠住宅平均單價，也是榜單中住宅平均面積最多的站點。

陳金萍說明，捷運丹鳳站位於新北市南新莊，雖然距離台北市中心和新北核心區域稍遠，但是周邊生活機能成熟，附近有輔大商圈、鴻金寶商圈與後港商圈，人口密集、商圈成熟，房價又親民，住宅平均面積約23.1坪，大約是兩房或小三房的空間，是榜上住宅平均面積第一名，近一年交易量也有141件，位居第四。 雙北千萬內中古屋交易熱銷捷運站 資料來源／永慶房屋

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