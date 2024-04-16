全球ESG需求擴大 節能船躍搶艙新標的
中東地緣政治緊張，航路中斷等風險加劇，加快全球下半年原物料布局，近期，觀望買盤開始進場租船買原物料，業界指出，因為全球ESG的需求擴大，節能船、新型船舶成為貨主搶艙的新標的。
尤其，散裝船本來就供給吃緊，只要市場風吹草動，就會出現新一波搶艙潮，隨著運價看漲，國內各大航商包括慧洋-KY（2637）、裕民、新興、中航及台航等業績都將著受惠。
BDI（波羅的海運價指數）4月15日最新的收盤價小漲0.06%，不過近一周漲幅已有6%；其中，載運鐵礦砂的海岬型船舶最新收盤價開小跌0.9%，指數來到2,529點，然而近一周漲幅達12%。
慧洋-KY指出，今年以來因氣候變遷、許多地區爆發戰爭衝突，全球性問題造成國際政治經濟局勢不穩，迫使船舶繞道而行，拉長船舶周轉天數。
再加上過去散裝新造船訂單數量偏低，加上環保法規日趨嚴格，未達標之船舶將面臨降速或拆船，預期未來市場對於節能船的需求增加。
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