藥局連鎖化五強大拚場 龍頭大樹明年門市要達500家
台灣藥局連鎖戰況愈來愈激烈，雖然藥局家數的密度相當高，但隨著藥局連鎖化的風潮持續成長，大樹（6469）、佑全、諾貝兒、躍獅、杏一等前五大連鎖醫藥通路公司今年仍持續展店，拓點規模約一到兩成，總計今年將增逾140家店。
全台藥局大拓點，並未計入近年才加入戰局的美妝通路如康是美、屈臣氏等品牌。若以傳統醫藥通路來說，今年大樹展店規模最大，堪稱兩岸大拓點，穩居龍頭寶座。
龍頭藥局通路商大樹董事長鄭明龍昨（15）日表示，計畫2025年全台門市將達500家，今年目標由343家開到423家，大陸也將自第4季起開三至五家門市，首波先以開出十家門市為目標。
日前剛掛牌的佑全藥品，截至去年底共有160家門市，每年門市數量仍將以10至15%的幅度成長，今年目標展店至180家；諾貝兒目前直營門市92家，全年預計新開八家店，至年底直營門市目標突破100家，未來會透過併購、策略聯盟整合，目標2028年門市將翻倍至逾180家。
從醫療輔具起家的杏一目前兩岸門市據點328家，包括台灣314家、大陸14家，其中包括藥局門市48家，今年無論門市或是商場都將以10%增長為目標。
躍獅目前共有藥局107家，其中33家為直營店，其餘為加盟店，今年展店目標預計增加10%，並以加盟店為主。
至於產業展望，鄭明龍指出，許多人以為藥局生意好做，台灣雖然藥局的連鎖率偏低，讓這個產業持續有整併空間，但台灣也是全世界藥局密集度最高的，全球各國唯一單家藥局服務人數在3,000人以下的只有台灣和中國大陸，而台灣藥局的密集度還凌駕在大陸之上，競爭程度比超商還激烈。
儘管如此，大樹展店計畫並未下修，公司計畫2025年全台門市將來到500家，今年目標要由去年底的343家開到423家。
鄭明龍坦言這個目標「很拚」，尤其現在人力緊縮，好的店面更是炙手可熱，加上愈來愈多連鎖藥局競爭，形成藥局一條街的地方愈來愈多，大樹也有意再加強雙北的布局。
在海外市場部分，大樹藥局今年將在大陸山東開出首家據點，預計今年能開出三至五家，第一階段以開出十至20家測試水溫；另在馬來西亞，大樹也考慮明年中旬由當地合作夥伴主導開出第一家複合店，目前大樹已積極招募海外儲備幹部。
鄭明龍表示，除了展店，大樹也會持續加強自身的競爭力，像是去年底剛取得日本「阿卡將」的台灣區經營權，未來將在大樹開店中店，以增加大樹在母嬰用品方面的競爭力，同時透過獨家代理取得商品的訂價權。
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