線上企業倫理讀書會 信義房屋邀前台大校長孫震導讀

由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會共同辦理的「倫理沙龍─週五線上讀書會」，自2023年底推出至今好評不斷，4月底將迎來壓軸場次大師導讀場，由信義文化基金會執行長暨明新科技大學企管系副教授楊政學、雲林科技大學教授俞慧芸擔任主持人，特別邀請前台大校長、經濟學家孫震教授導讀最新著作《等閒識得東風面：當亞當．史密斯遇見孔子》，歡迎對企業倫理、永續、商管議題與儒家思想有興趣的大專院校教師或企業人士踴躍報名參加。

4月26日的讀書會主題將聚焦在《等閒識得東風面：當亞當．史密斯遇見孔子》的第三章〈當亞當．史密斯遇見孔子〉，是書中解析東西方政治經濟思想的重要章節。信義文化基金會執行長楊政學對於該主題更是大力推薦，他表示，『第三章的「遇見」是東西方倫理與哲學的交會，更是東西方文化與文明的融和，相信對參加讀書會的每一位老師、企業夥伴或朋友，在企業倫理的認知與應用，一定會有很大的啟發，值得大家一同線上共讀。』

信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會自2021年起，舉辦倫理沙龍─線上讀書會，藉此推廣企業倫理，形成共學交流社群。在現今數位時代ESG已然是企業顯學，企業倫理更是許多企業與大學重視的必修課，透過線上讀書會，提供大專院校教師或是企業人士一個交流學習平台，讓參與讀書會的成員得以在課堂教學或是工作決策，更加了解企業倫理的內涵，進而引導至生活情境中實際應用倫理決策能力。

已邁入第三年的倫理沙龍─線上讀書會，提供教師、企業人士進修交流的管道。中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華也鼓勵大家把握機會報名4月底的壓軸場次，是非常難得的機會，能由孫震教授親自導讀其著作的重點章節，儼然就是有聲書，即便是未讀過該本書的人，都能夠跟著孫教授的脈絡，鉅細靡遺地了解章節的重點與概念，獲得更多對於東西方思想的啟發與反思。

歡迎所有對企業倫理議題有興趣之教育工作者或是企業人士，若是想要參加「倫理沙龍─週五線上讀書會」，或是想要了解活動詳情，請洽中華企業倫理教育協進會官網和粉絲專頁查詢。

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