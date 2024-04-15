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他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／結構技師戴雲發提供
示意圖。圖／結構技師戴雲發提供

已經簽約的房子，碰到地震，震後出現裂縫，該怎麼辦? 一位民眾就碰到這樣的情況，在臉書「買房知識家」發問。住商不動產企研室執行總監徐佳馨說，這是尷尬期，只能就解約或是減少價金進行協議，很難無償直接解約。

4月3日花蓮發生規模7.2地震，一位民眾事後上網表示，在4月1日簽約買了三房車，大地震後房子裂縫不少，包括梁，窗框，衛浴等都出現，並附上照片。

他擔心後續漏水問題，希望能重做打底泥作層，但屋主只想做補土油漆，連全屋的裂痕都不修補，詢問是否可停止支付第二期頭期款入建經，若賠償談不攏時走向解約，需要承擔甚麼責任?

徐佳馨表示，有些人會在合約備註天災條款，如果有備註，就照備註條款走，但一般不會備註。

如果沒有天災條款，那就分階段，如果還沒簽約，也沒下訂，那當然可要求屋主補好補滿，或是降價，否則就不買，如果已經付定金，如果房子沒有重大瑕疵，恐怕要賠上定金。

若已經簽約進行過戶，就比較麻煩，仍可請結構技師鑑定後，開立建築物受損害的相關證明，雙方可就解約與否以及減損金額進行協議，但沒有強制性，直接解約恐得面臨違約金。

若已經點交過戶，視為契約完成，此時買方只能自認倒楣，很難構成解約要件，或是要求屋主補償，除非能證明房子瑕疵是地震前就已存在。

徐佳馨表示，強震後確實可以看得出屋況良窳，在點交之前，還是可請結構技師鑑定，若有問題，仍可主張自身權益，還是有調解空間。

地震 買房

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