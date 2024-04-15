經濟選書／視死如歸的經營心態

我認為應該要設定難度較高的目標，並試著挑戰它。然而，如果將目標設得太高，讓「前年達不到，去年也達不到，今年第三年了還是無法達成」的狀態持續下去的話，那麼經營目標將形同空談，最終沒有人會認真看待它。相反的，如果一直保持著今年的目標只高於去年一點點，那麼不僅無法提高員工士氣，公司也會失去成長動能。

我接下來所提的方法可能不適用於所有情況，但當京瓷還是規模很小的公司時，我曾經做過以下的事。

當時公司處於就快達成目標、卻也很可能跟目標擦肩而過的關頭，我於是向員工宣布：「我們要以每個月創下9億日圓的銷售額為目標。如果達成這個目標，全體員工將去香港旅遊；如果沒達成，全體員工就一起到禪寺修行。」

結果，大家變得異常努力，終於達成目標。最後我們包機飛香港，兌現了三天兩夜員工旅遊，穩固了與員工之間的感情。

不要只是命令員工，「去實現目標！」而是要透過各種創意巧思，去激勵員工，讓員工在脫胎換骨的情緒下，對經營目標產生共鳴，並努力不懈地去實現它。當然，重要的不是管理員工的招數，而是透過各種機會，真摯地向員工展現，身為經營者「無論如何都要實現目標」這般視死如歸的決心。

我曾有過在感冒發燒的情況下，一邊打著點滴一邊參加當時由50多個部門共同舉辦的尾牙活動。我希望透過這樣的機會，讓所有員工理解並支持我對明年事業拓展的想法，以及更重要的，在員工面前，展現我想達成目標的強烈意志。

重建日本航空時，我也在日航員工面前展現過這樣的意志。當時年過80的我，整個星期大部分時間，都要以東京的飯店為家，從早到晚不停地開會，專注追蹤每個經營數字與細節。日本航空員工能清楚感受，我為了達成日本航空再生計劃的強烈意願了。

就像「視死如歸」這個形容詞，經營者須以必死決心去面對經營。這正是與員工共享經營目標時，展現經營者意志的最重要的心態。當經營者把其強烈的意志與員工共享，並因此激發出員工的士氣，那麼企業必將實現成長與發展。（摘自《稻盛和夫 經營12條》，天下雜誌出版）

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