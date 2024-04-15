經濟選書／視死如歸的經營心態
我認為應該要設定難度較高的目標，並試著挑戰它。然而，如果將目標設得太高，讓「前年達不到，去年也達不到，今年第三年了還是無法達成」的狀態持續下去的話，那麼經營目標將形同空談，最終沒有人會認真看待它。相反的，如果一直保持著今年的目標只高於去年一點點，那麼不僅無法提高員工士氣，公司也會失去成長動能。
我接下來所提的方法可能不適用於所有情況，但當京瓷還是規模很小的公司時，我曾經做過以下的事。
當時公司處於就快達成目標、卻也很可能跟目標擦肩而過的關頭，我於是向員工宣布：「我們要以每個月創下9億日圓的銷售額為目標。如果達成這個目標，全體員工將去香港旅遊；如果沒達成，全體員工就一起到禪寺修行。」
結果，大家變得異常努力，終於達成目標。最後我們包機飛香港，兌現了三天兩夜員工旅遊，穩固了與員工之間的感情。
不要只是命令員工，「去實現目標！」而是要透過各種創意巧思，去激勵員工，讓員工在脫胎換骨的情緒下，對經營目標產生共鳴，並努力不懈地去實現它。當然，重要的不是管理員工的招數，而是透過各種機會，真摯地向員工展現，身為經營者「無論如何都要實現目標」這般視死如歸的決心。
我曾有過在感冒發燒的情況下，一邊打著點滴一邊參加當時由50多個部門共同舉辦的尾牙活動。我希望透過這樣的機會，讓所有員工理解並支持我對明年事業拓展的想法，以及更重要的，在員工面前，展現我想達成目標的強烈意志。
重建日本航空時，我也在日航員工面前展現過這樣的意志。當時年過80的我，整個星期大部分時間，都要以東京的飯店為家，從早到晚不停地開會，專注追蹤每個經營數字與細節。日本航空員工能清楚感受，我為了達成日本航空再生計劃的強烈意願了。
就像「視死如歸」這個形容詞，經營者須以必死決心去面對經營。這正是與員工共享經營目標時，展現經營者意志的最重要的心態。當經營者把其強烈的意志與員工共享，並因此激發出員工的士氣，那麼企業必將實現成長與發展。（摘自《稻盛和夫 經營12條》，天下雜誌出版）
▪ 他靠青安貸款買房想再出租 過來人曝嚴重下場：恐被法拍
▪ 南霸天拋「台積電理論」：未來這五區房價會接近
▪ 獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解
▪ 債務風暴正在醞釀 都是房地產惹的禍？
▪ 16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言